Авиакомпания S7 впервые перевезла больше всех пассажиров в России

S7 стала лидером благодаря тому, что сократила пассажиропоток в апреле лишь в пять раз, тогда как у «Аэрофлота» он снизился в 20 раз. В апреле S7 выполняла 110–130 рейсов в сутки, около половины из них из Новосибирска, примерно половину – из «Домодедово». «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево». И как раз для прилетающих из Москвы многие регионы ввели обязательный 14-дневный карантин. Поэтому спрос на московские рейсы упал сильнее, «Аэрофлот» в апреле выполнял только 50–80 рейсов в сутки.