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Авиакомпания S7 впервые перевезла больше всех пассажиров в России

«Аэрофлот» в апреле стал вторым по пассажиропотоку
Александр Воробьев
Евгений Егоров / Ведомости

S7 Airlines в апреле перевезла 213 900 пассажиров – это лучший результат среди российских авиакомпаний, сообщил представитель Росавиации. «Аэрофлот» впервые в своей истории упустил лидерство по этому показателю. Компания в прошлом месяце перевезла 147 700 человек. Всего российские авиакомпании перевезли 771 200 человек – это в 12,5 раза меньше, чем в апреле 2019 г. Трафик сократился из-за ограничений, вызванных мерами по борьбе с коронавирусом. Международные перелеты запрещены с конца марта, а спрос на внутренние перелеты резко упал.

S7 стала лидером благодаря тому, что сократила пассажиропоток в апреле лишь в пять раз, тогда как у «Аэрофлота» он снизился в 20 раз. В апреле S7 выполняла 110–130 рейсов в сутки, около половины из них из Новосибирска, примерно половину – из «Домодедово». «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево». И как раз для прилетающих из Москвы многие регионы ввели обязательный 14-дневный карантин. Поэтому спрос на московские рейсы упал сильнее, «Аэрофлот» в апреле выполнял только 50–80 рейсов в сутки.

На третье место с шестого поднялась авиакомпания Utair, которая перевезла 65 700 человек (падение в 10 раз). Utair опередила лоукостера «Победу», который на апрель – май приостановил полеты, авиакомпанию «Россия» (62 000 человек, падение в 12,5 раза) и «Уральские авиалинии» (41 700 пассажиров, падение почти в 25 раз). У Utair была невелика доля зарубежных направлений, к тому же у компании много региональных маршрутов в обход Москвы.

Загрузка рейсов в апреле у российских авиакомпаний в среднем составляла всего 27%, рассказывал директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров на конференции «Авиационное рефинансирование». До кризиса загрузка у крупнейших регулярных авиакомпаний составляла 75–85%, а у «Победы» – 95%. Спрос на сохранившиеся рейсы позволит окупить только затраты на керосин и услуги аэропортов, говорил ранее представитель S7. С учетом зарплат и лизинга все рейсы являются убыточными, уверял сотрудник одной из крупнейших авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных