Правительство ограничило размер компенсаций для «Аэрофлота»

Из текста постановления следует, что субсидии будут рассчитываться отдельно за каждый месяц. Но в документе не уточняется, может ли группа «Аэрофлот» претендовать на треть всех субсидий от всего объема за полгода или на треть по итогам каждого месяца. При этом в отдельно взятом марте на «Аэрофлот», «Россию» и «Аврору» пришлось 64% от общих потерь трафика российскими авиакомпаниями — он снизился на 2,5 млн человек. В апреле российские перевозки упали год к году на 8,6 млн человек, из них 41% — потери «Аэрофлота», «России» и «Авроры».