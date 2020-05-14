Правительство ограничило размер компенсаций для «Аэрофлота»Занимавшая половину рынка группа сможет претендовать максимум на треть отраслевых субсидий
Сегодня, 14 мая, правительство опубликовало постановление о выделении российским авиакомпаниям 23,4 млрд руб. на компенсацию потерь, связанных с падением перевозок из-за эпидемии COVID-19 в феврале — июле. За снижение трафика в каждый из этих шести месяцев перевозчики могут получить по 365 руб. за каждого пассажира, потерянного по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Формально эти потери будут субсидироваться пропорционально снижению пассажиропотока каждой компании в отрасли. Но дополнительно в постановлении указан лимит на размер компенсации для групп авиакомпаний, объединенных признаками «значительного влияния и контроля». Если хотя бы в одной из компаний такой группы блокирующий пакет акций принадлежит государству, а международные перевозки в целом по группе в 2019 г. превысили 20 млн пассажиров, группа может получить не более 33,7% от общего объема выделенных правительством субсидий.
Де-факто, под это определение подпадают только «Аэрофлот» и его «дочки» — лоукостер «Победа», «Россия» и дальневосточная «Аврора», на которые уже несколько лет суммарно приходится около 50% трафика всех российских авиакомпаний (60,7 млн человек, или 47% в 2019 г.). Почему доля группы «Аэрофлот» в субсидиях ограничивается только третью, в постановлении не объясняется. Проект документа подготовил Минтранс и в конце апреля направил его без согласования с другими министерствами сразу в правительство, где он был утвержден 7 мая.
«Ведомости» направили запросы представителям Минтранса и «Аэрофлота».
Из текста постановления следует, что субсидии будут рассчитываться отдельно за каждый месяц. Но в документе не уточняется, может ли группа «Аэрофлот» претендовать на треть всех субсидий от всего объема за полгода или на треть по итогам каждого месяца. При этом в отдельно взятом марте на «Аэрофлот», «Россию» и «Аврору» пришлось 64% от общих потерь трафика российскими авиакомпаниями — он снизился на 2,5 млн человек. В апреле российские перевозки упали год к году на 8,6 млн человек, из них 41% — потери «Аэрофлота», «России» и «Авроры».
Единственная компания группы, которой проблемы расчета компенсаций пока не касаются, — «Победа». В марте трафик перевозчика демонстрировал рост по сравнению с прошлым годом, а в апреле компания приостановила полеты на два месяца. Компенсировать потери за этот период ей не будут, так как субсидия выплачивается только тем авиакомпаниям, которые не остановили перевозки. Возобновить полеты лоукостер планирует 1 июня.
В отрасли нет единого мнения о предложенных правительством мерах поддержки. Ограничение для группы «Аэрофлот» непонятное и несправедливое, считает сотрудник одной из российских авиакомпаний. С другой стороны, «Аэрофлот» наверняка получит от государства адресную поддержку, поэтому ограничение на долю группы в общем объеме отраслевой субсидии логично, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к другому перевозчику.
Принцип распределения господдержки исходя из потерь трафика в принципе абсурден, считает еще один собеседник «Ведомостей» в крупной авиакомпании. Многие перевозчики платят сотрудникам в конвертах, оформляя зарплаты в виде гигантских командировочных или страховых договоров, с которых не платятся налоги, говорит он. Единственно справедливый способ — это распределять субсидии пропорционально величине официального фонда оплаты труда (ФОТ), с которого уплачен единый социальный налог, убежден он. У налоговой есть декларации компаний за I квартал 2020 г. А значит, размер официального ФОТа каждой авиакомпании Минтранс может получить в течение дня.
Его коллега из другой компании-перевозчика тоже считает, что принятый способ распределения субсидий несправедлив: «Так больше получат те, кто сильнее всех сократил перевозки».
Одна из целей субсидий — сохранение кадров, говорится в постановлении. Субсидии получат только те авиакомпании, которые сохранят не менее 90% сотрудников относительно декабря 2019 г.
«Из расчета по предложенной формуле следует, что 23,4 млрд руб. могут возместить авиакомпаниям потерю около 64 млн пассажиров. Это соответствует снижению пассажиропотока вдвое относительно всего 2019 года. Настолько резкого падения в феврале — июле 2020 г. мы однозначно не ожидаем, поэтому срок выдачи этих субсидий целесообразно продлить до конца года», — говорит представитель S7.
Ранее сотрудники нескольких авиакомпаний говорили «Ведомостям», что выделенная сумма недостаточна и покрывает лишь малую долю потерь.