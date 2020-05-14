Москва купила крупнейшего в России производителя масок

Москва купила крупнейшего в России производителя масокООО «КИТ» производит треть всех медицинских масок в стране
В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.
Производство медицинских масок – главный профиль ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»), по сравнению с началом года компания нарастила производство более чем в 2 раза – до 1 млн медицинских масок в сутки, говорит бывший совладелец «КИТ» Павел Спичаков. В течение года компания увеличит мощности до 2-3 млн шт в день, добавил он. Москве сейчас в сутки нужно около 4 млн шт в день, говорит чиновник мэрии.
По данным СПАРК, до 27 февраля 2020 г. владельцами «КИТ» были Дмитрий Савин (72%) и Павел Спичаков (28%). Потом они продали 100% компании владельцу УК «Абсолют» Эссет Менеджмент Александру Сидорову. 10 марта единственным владельцем «КИТ» стало ООО «Центррегионинвест», которое через ООО «Софийская набережная» контролирует АО «Капиталинвестпроект» (КИП), следует из данных СПАРК. Капиталинвестпроект (ранее назывался АО «Кремлин Сайт») контролируется московским правительством и управляет различными столичными активами, сообщил «Ведомостям» источник в мэрии.
Сделку Ефимов объясняет пандемией коронавируса. «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса «Москва»», – добавил чиновник. Это сейчас главная производственная площадка компании, говорит Спичаков. Туда производство перенесли из Владимира.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Ажиотаж на рынке масок быстро нарастал, поэтому «КИТ» покупали на подъеме, рассказал один из бывших совладельцев компании. По его словам, предложение было очень выгодным, «от которого нельзя отказаться». Исходя из данных президента Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимира Котова и эксперта отраслевого портала ГетСиз.ру Евгения Шувалова, стоимость компании можно оценить в среднем примерно в 1,5 млрд руб.
Себестоимость медицинской маски до пандемии была около 1 руб., сейчас близка к 7 руб., говорит Спичаков и подтверждает Ефимов. Удорожание произошло во многом из-за роста цен на сырье – в 5-6 раз. Для медицинских масок используется специальный материал СМС – между двумя слоями спанбонда находится фильтрующий слой мелтблауна. «Если раньше сырье мы покупали за 165 руб. за кг СМС, то сейчас 600-800 руб., а у перекупщиков он доходит до 1500-2000 руб.», – сообщили в другой компании-производителе масок «Уралпроммед».
Практически все, что производит «КИТ», забирает Москва, причем маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости, подчеркивает собеседник «Ведомостей» из мэрии. «Мы в систему здравоохранения отдаем 2 млн масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 млн, а 0,5 млн – метро», – отмечает Ефимов. Два крупных заказа на 200 и 175 млн руб. у «КИТа» были как раз от Департамента здравоохранения Москвы – стоимость масок там указана около 7 руб.
Однако собственной мощности на покрытие всех нужд города не хватает, поэтому город вынуждены докупать произведенные в Китае маски на рынке – сегодня оптовая цена составляет 25-26 руб. за штуку, говорит Ефимов. Покупка «КИТ» позволила, таким образом сэкономить по 18 руб. с одной маски или с учетом объема производства — около 490 млн рублей в месяц, следует из данных Ефимова и Спичакова.
Рынок медицинских масок сильно перегрет и может вскоре рухнуть, считает Котов. Во-первых, пандемия рано или поздно пройдет. Во-вторых, приходит понимание, что медицинские маски не обеспечивают полноценной защиты. Нужны респираторы и другие средства защиты, подчеркнул он. Государство решило взяться за формирование резервов, поэтому наращивание мощностей позволит гарантировать обеспечение больниц и населения масками в будущем, возражает на это Спичаков: «И после эпидемии мы будем пользоваться масками. В крайнем случае продадим излишки миру».