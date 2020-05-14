Москва купила крупнейшего в России производителя масок

Себестоимость медицинской маски до пандемии была около 1 руб., сейчас близка к 7 руб., говорит Спичаков и подтверждает Ефимов. Удорожание произошло во многом из-за роста цен на сырье – в 5-6 раз. Для медицинских масок используется специальный материал СМС – между двумя слоями спанбонда находится фильтрующий слой мелтблауна. «Если раньше сырье мы покупали за 165 руб. за кг СМС, то сейчас 600-800 руб., а у перекупщиков он доходит до 1500-2000 руб.», – сообщили в другой компании-производителе масок «Уралпроммед».