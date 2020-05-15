Добыча нефти в США может снизиться почти на 20%

12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. ОПЕК и некоторые не входящие в картель страны, в том числе Россия, договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет. Ожидалось, что не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны могут сократить добычу еще на 10 млн баррелей в сутки. Так, министр энергетики США Дэн Бруйетт говорил, что по рыночным причинам к концу 2020 г. производство нефти в США может снизиться почти на 2 млн баррелей в день.