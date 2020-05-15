Добыча нефти в США может снизиться почти на 20%К концу года она может опуститься ниже 15 млн баррелей в сутки
К концу нынешнего года добыча нефти и газового конденсата в США может упасть на 2,1–3,3 млн баррелей по сравнению с показателями марта. Об этом говорится в последних прогнозах Управления энергетической информации США (EIA), Международного энергетического агентства (МЭА) и Vygon Consulting.
По данным EIA, в 2019 г. в США добывалось в среднем 17,04 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки, а в марте 2020 г. – 17,88 млн баррелей в сутки. В апреле добыча снизилась на 3% до 17,26 млн баррелей, к декабрю падение составит уже 12% – до 15,75 млн баррелей в сутки.
Это самый оптимистичный сценарий. МЭА прогнозирует, что в IV квартале средняя добыча упадет на 15% до 15,13 млн баррелей. Vygon Consulting считает, что в декабре снижение относительно марта составит 19% – до 14,6 млн баррелей в сутки. В результате к концу года именно США будут крупнейшим источником глобального сокращения поставок, объясняют аналитики МЭА.
В мае – июне главным балансировщиком глобального рынка станет Россия. Страна должна сократить добычу на 18,3% по отношению к марту, или на 23% от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки до 8,49 млн баррелей в сутки. В июне – декабре 2020 г. добыча вырастет до 8,99 млн баррелей в сутки. Это на 13,4% меньше, чем в марте.
Что происходит с нефтью
С начала года из-за пандемии коронавируса во всем мире падает спрос на топливо, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи сырья. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66.
12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. ОПЕК и некоторые не входящие в картель страны, в том числе Россия, договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет. Ожидалось, что не присоединившиеся к сделке ОПЕК+ страны могут сократить добычу еще на 10 млн баррелей в сутки. Так, министр энергетики США Дэн Бруйетт говорил, что по рыночным причинам к концу 2020 г. производство нефти в США может снизиться почти на 2 млн баррелей в день.
Ряд американских производителей сланцевой нефти уже заявили о намерениях сократить инвестиции и начали снижать число буровых установок. Нефтяные компании Pioneer Natural Resources и Parsley Energy попросили Техасскую железнодорожную комиссию, регулирующую рынок нефтедобычи в крупнейшем добывающем штате страны, ввести обязательное пропорциональное сокращение добычи. Против этого выступили крупные производители, заявив, что добыча снизится по экономическим причинам. 5 мая комиссия отказалась вводить ограничения.
Под ударом – добыча сланцевой нефти
По мнению Vygon Consulting, от нефтяного кризиса больше всего пострадают добытчики сланцевой нефти. Количество действующих буровых установок в стране уже снизилось вдвое – с 683 в середине марта до 325 в начале мая. В июне число буровых снизится до 150, прогнозирует агентство.
В прошлом году на сланцевую нефть приходилось 45% добычи нефти в США – в среднем 7,7 млн баррелей в сутки. Vygon Consulting прогнозирует, что к декабрю падение составит 27%, или 2,1 млн баррелей в сутки.
Признаки кризиса сланцевой добычи начали проявляться еще в конце 2019 г., говорит консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова: число банкротств нефтедобытчиков в США выросло с 28 в 2018 г. до 42 в 2019 г. Суммарные долги крупнейших американских нефтяных компаний превышают $300 млрд, причем 67% из них предстоит погасить в ближайшие пять лет. Более половины этих кредитов было привлечено за последние два года. Компании продолжали выпускать облигации и брать кредиты вплоть до обрушения нефтяных котировок.
По данным Vygon Consulting, с марта 2020 г. более 55 нефтяных компаний США пересмотрели плановые капзатраты на 2020 г., суммарно сократив их на 30% до $86 млрд. Почти половина сокращений приходится на сланцевых игроков.