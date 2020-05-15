Франция выделит на поддержку туризма и культуры 18 млрд евро

Сейчас во Франции начали постепенно ослаблять карантин, введенный с 17 марта для борьбы с эпидемией COVID-19. Франция разделена на две зоны – зеленую и красную – в зависимости от динамики распространения нового коронавируса и загруженности медицинских стационаров. К зеленой зоне отнесена основная часть страны – 13 из 18 регионов Франции. Красными правительство определило четыре региона в северо-восточной части страны, включая столичный Иль-де-Франс и остров Майотта в Индийском океане. По всей стране открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и косметические салоны, химчистки и другая мелкая коммерция – около 400 000 предприятий. Заработали также библиотеки и небольшие музеи, но театры, кино, спортзалы, крупные музеи, рестораны и кафе остаются закрытыми. В столичном регионе останутся закрытыми крупные торговые центры (более 40 000 кв. м).