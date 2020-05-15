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Франция выделит на поддержку туризма и культуры 18 млрд евро

Объявлен план по восстановлению отрасли
Анна Шилова
Michel Euler / AP

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил план по восстановлению туристического сектора, пострадавшего от эпидемии коронавируса. Работа будет вестись по трем основным направлениям: санитарные меры, информирование и поддержка туристов; меры поддержки туристическим компаниям, а также сектору спортивных и культурных мероприятий; подготовка проекта по восстановлению и трансформации туризма. На реализацию мер поддержки будет выделено 18 млрд евро.

Сейчас во Франции начали постепенно ослаблять карантин, введенный с 17 марта для борьбы с эпидемией COVID-19. Франция разделена на две зоны – зеленую и красную – в зависимости от динамики распространения нового коронавируса и загруженности медицинских стационаров. К зеленой зоне отнесена основная часть страны – 13 из 18 регионов Франции. Красными правительство определило четыре региона в северо-восточной части страны, включая столичный Иль-де-Франс и остров Майотта в Индийском океане. По всей стране открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и косметические салоны, химчистки и другая мелкая коммерция – около 400 000 предприятий. Заработали также библиотеки и небольшие музеи, но театры, кино, спортзалы, крупные музеи, рестораны и кафе остаются закрытыми. В столичном регионе останутся закрытыми крупные торговые центры (более 40 000 кв. м).

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Французы смогут отправиться в отпуск на территории Франции (включая заморские территории) ​​в июле и августе (точные даты будут зависеть от эпидемиологической обстановки в департаменте), уточнил Филипп. Решение об открытии кафе и ресторанов будет принято на неделе с 25 мая. В зеленых департаментах их полное открытие при сохранении благоприятной эпидемиологической ситуации планируется со 2 июня. При этом представители туристической отрасли будут обязаны гарантировать полный возврат средств в случае отмены бронирования, если визит невозможен из-за коронавируса. 

Франция – самое популярное туристическое направление в мире. В 2018 г. материковую часть страны посетили 89,4 млн иностранных туристов, что выше 2017 г. на 3%. Туризм является ключевым сектором французской экономики. В 2018 г. отрасль обеспечила 56,24 млрд евро дохода, что составляет около 8% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных