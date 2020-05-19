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Спрос на нефть снова растет, а вместе с ним – и цены

Автомобили возвращаются на дороги, рабочие – на заводы, самолеты – в небо
Михаил Оверченко
Дорожные пробки в китайских городах сейчас больше, чем год назад: люди не хотят ездить общественным транспортом, опасаясь за свое здоровье /Reuters

Месяц назад, в понедельник, 20 апреля, за день до истечения срока майского фьючерса на нефть WTI, ее цена впервые в истории упала ниже нуля. В конце торгов баррель стоил -$40, закрытие произошло на отметке -$37,63. Никто из трейдеров не хотел оставаться на руках с контрактом, по которому нужно было бы поставлять нефть в хранилища, уже заполненные почти до отказа.

На следующий день цена расчета оказалась все-таки положительной – $10,01, однако так дешево американская нефть не стоила с начала 1999 г.

За прошедший месяц ее цена выросла более чем втрое. Июньский фьючерс исполняется во вторник, по данным на 17.40 цена составила $32,6 за баррель. Июльский фьючерс, который теперь стал наиболее активно торгуемым, стоит $31,84.

Июльский фьючерс на нефть Brent стоит $35 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных