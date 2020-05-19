Спрос на нефть снова растет, а вместе с ним – и цены

Месяц назад, в понедельник, 20 апреля, за день до истечения срока майского фьючерса на нефть WTI, ее цена впервые в истории упала ниже нуля. В конце торгов баррель стоил -$40, закрытие произошло на отметке -$37,63. Никто из трейдеров не хотел оставаться на руках с контрактом, по которому нужно было бы поставлять нефть в хранилища, уже заполненные почти до отказа.