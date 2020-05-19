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Ozon тестирует доставку пиццы

Онлайн-магазин начал с сотрудничества с Papa John’s
Наталья Ищенко Ксения Вирченко Татьяна Романова
TASS

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России Ozon начал тестировать кнопку заказа готовой еды в приложении, заметил журналист «Ведомостей». В каталоге онлайн-магазина появился раздел для заказа пиццы Papa John’s, который при переходе на него открывал отдельную страницу для заказа; доставкой и оформлением, согласно оферте, занимается сама Papa John’s. 

/ozon.ru

Представитель Papa John’s в России подтвердил «Ведомостям» факт сотрудничества с Ozon, но уточнил, что проект тестовый. На странице Ozon помещена кнопка-ссылка, нажав на которую клиент перейдет на сайт пиццерий и сделает там заказ, подтвердил он. Тестирование для сети пиццерий проходит бесплатно и будет идти еще неделю, после стороны обсудят дальнейший формат сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных