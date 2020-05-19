Ozon тестирует доставку пиццы

Представитель Papa John’s в России подтвердил «Ведомостям» факт сотрудничества с Ozon, но уточнил, что проект тестовый. На странице Ozon помещена кнопка-ссылка, нажав на которую клиент перейдет на сайт пиццерий и сделает там заказ, подтвердил он. Тестирование для сети пиццерий проходит бесплатно и будет идти еще неделю, после стороны обсудят дальнейший формат сотрудничества.