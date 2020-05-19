Ozon тестирует доставку пиццы

Ozon тестирует доставку пиццыОнлайн-магазин начал с сотрудничества с Papa John’s
Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России Ozon начал тестировать кнопку заказа готовой еды в приложении, заметил журналист «Ведомостей». В каталоге онлайн-магазина появился раздел для заказа пиццы Papa John’s, который при переходе на него открывал отдельную страницу для заказа; доставкой и оформлением, согласно оферте, занимается сама Papa John’s.
Представитель Papa John’s в России подтвердил «Ведомостям» факт сотрудничества с Ozon, но уточнил, что проект тестовый. На странице Ozon помещена кнопка-ссылка, нажав на которую клиент перейдет на сайт пиццерий и сделает там заказ, подтвердил он. Тестирование для сети пиццерий проходит бесплатно и будет идти еще неделю, после стороны обсудят дальнейший формат сотрудничества.
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