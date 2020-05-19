Крупный производитель тепличных овощей запустит проект на Дальнем Востоке

Крупный производитель тепличных овощей запустит проект на Дальнем ВостокеЭто поможет снизить зависимость России от китайских овощей
Один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, группа компаний «Рост», планирует начать производство на Дальнем Востоке, рассказал «Ведомостям» ее владелец Сергей Рукин. Сейчас, по его словам, компания рассматривает площадку на территории опережающего развития «Хабаровск». Информацию подтвердил директор департамента привлечения инвестиций Агентства инвестиций и развития Хабаровского края Александр Шатохин: компании предложено под проект несколько площадок.
Общая площадь теплиц составит 30 га, они будут построена в две очереди: первую – к концу 2022 г., вторую – в 2024 г. Инвестиции составят 8,5 млрд руб. в обе очереди при условии использования электроэнергии от собственной газовой генерации, сообщил Рукин. Планируется растить томаты – среднего ценового сегмента и премиальные сорта («Медовые», «Сладкая ягода», Dolce Vita) – и огурцы.