Крупный производитель тепличных овощей запустит проект на Дальнем Востоке

Общая площадь теплиц составит 30 га, они будут построена в две очереди: первую – к концу 2022 г., вторую – в 2024 г. Инвестиции составят 8,5 млрд руб. в обе очереди при условии использования электроэнергии от собственной газовой генерации, сообщил Рукин. Планируется растить томаты – среднего ценового сегмента и премиальные сорта («Медовые», «Сладкая ягода», Dolce Vita) – и огурцы.