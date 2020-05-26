Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес / Стиль жизни

Модные марки меняют графики показов и хотят отказаться от скидок

Изменений в индустрии ждали давно, пандемия их ускоряет
Анна Шилова
Пандемия COVID-19 может оказать на индустрию моды гораздо большее влияние, чем казалось прежде /Reuters

Gucci второй из крупных модных марок объявила об изменении графика показов новых коллекций. Компания откажется от производства межсезонных коллекций (Pre-Fall и Resort), а две сезонные коллекции (Весна/Лето и Осень/Зима) будет показывать не в рамках Недели моды в Милане, а в «лучшее время согласно внутренним ощущениям», написал в Instagram креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Ранее о намерении пропустить предстоящую в сентябре Неделю моды в Париже объявил Saint Laurent. Обе марки принадлежат концерну Kering, одному из крупнейших игроков люксового рынка.

Когда показывать и когда продавать 

В промежутке между заявлениями Gucci и Saint Laurent о необходимости перемен в модной индустрии успели высказаться еще несколько игроков. 

Saint Laurent не будет участвовать в Неделе моды в сентябре

Первая большая модная марка меняет график представления новых коллекций из-за пандемии

В середине мая по инициативе бельгийского модельера Дриса ван Нотена независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо. В нем говорилось, что нынешний график показов и последующего поступления коллекций в продажу губителен и для модных компаний, и для продавцов. Первые вынуждены создавать не менее четырех коллекций в год (не только летние и зимние, но и так называемые межсезонные). А вторые продают свитеры и сапоги с июля по ноябрь, а уже с первых чисел декабря (а то и раньше) объявляют на них скидки и поставляют в магазины купальники. В результате коллекции продаются за полную стоимость только пару месяцев. Например, большая часть зимней обуви продается с октября по февраль, но уже с ноября — со скидками, пишет Business of Fashion. Ван Нотен с коллегами предлагают восстановить логику: зимние вещи продавать с августа по январь, летние – с февраля по июль. Это должно снизить значимость межсезонных коллекций и помочь продавать за полную стоимость сезонные. Тем самым достигнется еще одна цель – снизить производство и сделать моду более экологичной.

«Моду со скрипом включили в список пострадавших от коронавируса отраслей»

Директор Аспирантуры по искусству и дизайну НИУ ВШЭ Людмила Алябьева о том, какой станет мода после пандемии и как учить новых дизайнеров

После публикации письма с поддержкой инициативы выступили еще 60 дизайнеров и руководителей компаний (в том числе Altuzarra, Lane Crawford, Joyce). Они уточнили, что лучшим вариантом показов будет совмещение мужских и женских Недель моды и сокращение их до двух – в январе и июне.

Сеть дорогих американских универмагов Saks Fifth Avenue в середине мая также объявила, что ведет переговоры более чем с 20 независимыми брендами (уровня Brunello Cucinelli и Proenza Schouler). Предмет переговоров схож с тем, что предлагает ван Нотен: вернуть продажи в соответствие с сезонностью.

Манифест издания The Business of Fashion, опубликованный в мае, также предлагает игрокам индустрии сократить число показов и изменить их календарь. 

Почему это не так просто

Идея сократить количество производимой одежды и число показов, а также продавать в магазинах одежду, адекватную текущей погоде, кажется логичной и естественной. Но как реализовать ее может быть не так просто.

Недели моды могут перестать существовать

Новые технологии вытесняют привычные форматы

Около пяти лет назад сразу несколько крупных брендов решили, что продавать одежду через несколько месяцев после показа несовременно. Так появился формат see now – buy now, при котором вещи поступали в магазины через несколько дней после дефиле. По новой схеме попытались работать Burberry, Tom Ford, Ralph Laurent, Tommy Hilfiger и несколько брендов поменьше. Но спустя пару лет новый график смогли удержать только Ralph Laurent и Tommy Hilfiger. Остальные вернулись к привычной схеме продаж и показов. «Теперь, когда все сразу появляется в интернете, действительно ли имеет значение, где вы показываете? – говорил Том Форд в интервью The Wall Street Journal. – Это вопрос, ответ на который я ищу постоянно. Ясно, что нужно искать новые способы. Я попробовал новый график, но оказалось, что переходить на него рано, сложившаяся система не готова к этому». 

Но сейчас помочь внести коррективы может сама жизнь. Из-за пандемии COVID-19 нарушились цепочки производства и продаж модной одежды: в Европе остановилась значительная часть фабрик, а весенние коллекции не распроданы в магазинах по всему миру. Возникшую паузу можно использовать для восстановления более спокойного графика, уверен ван Нотен.    

Захотят ли покупатели?

Публикация письма ван Нотена вызвала серьезный резонанс в профильной прессе, принявшейся обсуждать, сколько модных компаний готовы сокращать производство и менять продажи. и Gucci и Saint Laurent – крупные игроки, а Gucci последние пару лет был самым быстрорастущим крупным брендом, на маркетинговые стратегии которого ориентировались многие. Тем не менее ни один из брендов концерна LVMH (среди которых Dior, Louis Vuitton, Celine и т.д.), а также крупнейшие независимые компании Chanel и Hermes не спешат с заявлениями об изменении практики показов, продаж и скидок. И то что все столь разные участники рынка договорятся, пока представляется маловероятным. Кроме того, гипотетическую договоренность невозможно оформить юридически: она может быть расценена как картельная, что законодательно запрещено почти во всех странах мира.

Но отсутствие единства у брендов еще полбеды. Как уговорить покупать за полную цену потребителей, которых последние 15-20 лет приучали к изобилию и стимулировали скидками? 

Да, последние пару лет значительно укрепился тренд на «устойчивую моду», предполагающую в том числе ответственное, а значит умеренное потребление. Например, в 2017 г. отчеты Unilever показывали, что около трети опрошенных выберут для покупки бренд, который известен вниманием к вопросам окружающей среды. В 2018 г., согласно данным KMPG, таких было уже около 60%. 

Но одно дело задумываться об экологичности в «мирное время», совсем другое – в разгар экономического кризиса. Рынок люкса – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в 2020 г. впервые в истории может упасть на 20–35% до 180–220 млрд евро, говорится в скорректированном прогнозе консалтинговой компании Bain & Co. и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. На восстановление ему понадобятся годы: показатели 2019 г. будут достигнуты не ранее 2022–2023 гг., предупреждает Bain & Co. В таких условиях у ритейлеров, особенно торгующих модными товарами среднего ценового сегмента, не так много возможностей менять графики и диктовать покупателям ценовые условия, уверен аналитик Лука Солка.   

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных