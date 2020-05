Модные марки меняют графики показов и хотят отказаться от скидок

Около пяти лет назад сразу несколько крупных брендов решили, что продавать одежду через несколько месяцев после показа несовременно. Так появился формат see now – buy now, при котором вещи поступали в магазины через несколько дней после дефиле. По новой схеме попытались работать Burberry, Tom Ford, Ralph Laurent, Tommy Hilfiger и несколько брендов поменьше. Но спустя пару лет новый график смогли удержать только Ralph Laurent и Tommy Hilfiger. Остальные вернулись к привычной схеме продаж и показов. «Теперь, когда все сразу появляется в интернете, действительно ли имеет значение, где вы показываете? – говорил Том Форд в интервью The Wall Street Journal. – Это вопрос, ответ на который я ищу постоянно. Ясно, что нужно искать новые способы. Я попробовал новый график, но оказалось, что переходить на него рано, сложившаяся система не готова к этому».