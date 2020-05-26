Модные марки меняют графики показов и хотят отказаться от скидок

В середине мая по инициативе бельгийского модельера Дриса ван Нотена независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо. В нем говорилось, что нынешний график показов и последующего поступления коллекций в продажу губителен и для модных компаний, и для продавцов. Первые вынуждены создавать не менее четырех коллекций в год (не только летние и зимние, но и так называемые межсезонные). А вторые продают свитеры и сапоги с июля по ноябрь, а уже с первых чисел декабря (а то и раньше) объявляют на них скидки и поставляют в магазины купальники. В результате коллекции продаются за полную стоимость только пару месяцев. Например, большая часть зимней обуви продается с октября по февраль, но уже с ноября — со скидками, пишет Business of Fashion. Ван Нотен с коллегами предлагают восстановить логику: зимние вещи продавать с августа по январь, летние – с февраля по июль. Это должно снизить значимость межсезонных коллекций и помочь продавать за полную стоимость сезонные. Тем самым достигнется еще одна цель – снизить производство и сделать моду более экологичной.