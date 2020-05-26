Модные марки меняют графики показов и хотят отказаться от скидок

Модные марки меняют графики показов и хотят отказаться от скидокИзменений в индустрии ждали давно, пандемия их ускоряет
Gucci второй из крупных модных марок объявила об изменении графика показов новых коллекций. Компания откажется от производства межсезонных коллекций (Pre-Fall и Resort), а две сезонные коллекции (Весна/Лето и Осень/Зима) будет показывать не в рамках Недели моды в Милане, а в «лучшее время согласно внутренним ощущениям», написал в Instagram креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Ранее о намерении пропустить предстоящую в сентябре Неделю моды в Париже объявил Saint Laurent. Обе марки принадлежат концерну Kering, одному из крупнейших игроков люксового рынка.
Когда показывать и когда продавать
В промежутке между заявлениями Gucci и Saint Laurent о необходимости перемен в модной индустрии успели высказаться еще несколько игроков.
В середине мая по инициативе бельгийского модельера Дриса ван Нотена независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо. В нем говорилось, что нынешний график показов и последующего поступления коллекций в продажу губителен и для модных компаний, и для продавцов. Первые вынуждены создавать не менее четырех коллекций в год (не только летние и зимние, но и так называемые межсезонные). А вторые продают свитеры и сапоги с июля по ноябрь, а уже с первых чисел декабря (а то и раньше) объявляют на них скидки и поставляют в магазины купальники. В результате коллекции продаются за полную стоимость только пару месяцев. Например, большая часть зимней обуви продается с октября по февраль, но уже с ноября — со скидками, пишет Business of Fashion. Ван Нотен с коллегами предлагают восстановить логику: зимние вещи продавать с августа по январь, летние – с февраля по июль. Это должно снизить значимость межсезонных коллекций и помочь продавать за полную стоимость сезонные. Тем самым достигнется еще одна цель – снизить производство и сделать моду более экологичной.
После публикации письма с поддержкой инициативы выступили еще 60 дизайнеров и руководителей компаний (в том числе Altuzarra, Lane Crawford, Joyce). Они уточнили, что лучшим вариантом показов будет совмещение мужских и женских Недель моды и сокращение их до двух – в январе и июне.
Сеть дорогих американских универмагов Saks Fifth Avenue в середине мая также объявила, что ведет переговоры более чем с 20 независимыми брендами (уровня Brunello Cucinelli и Proenza Schouler). Предмет переговоров схож с тем, что предлагает ван Нотен: вернуть продажи в соответствие с сезонностью.
Манифест издания The Business of Fashion, опубликованный в мае, также предлагает игрокам индустрии сократить число показов и изменить их календарь.
Почему это не так просто
Идея сократить количество производимой одежды и число показов, а также продавать в магазинах одежду, адекватную текущей погоде, кажется логичной и естественной. Но как реализовать ее может быть не так просто.
Около пяти лет назад сразу несколько крупных брендов решили, что продавать одежду через несколько месяцев после показа несовременно. Так появился формат see now – buy now, при котором вещи поступали в магазины через несколько дней после дефиле. По новой схеме попытались работать Burberry, Tom Ford, Ralph Laurent, Tommy Hilfiger и несколько брендов поменьше. Но спустя пару лет новый график смогли удержать только Ralph Laurent и Tommy Hilfiger. Остальные вернулись к привычной схеме продаж и показов. «Теперь, когда все сразу появляется в интернете, действительно ли имеет значение, где вы показываете? – говорил Том Форд в интервью The Wall Street Journal. – Это вопрос, ответ на который я ищу постоянно. Ясно, что нужно искать новые способы. Я попробовал новый график, но оказалось, что переходить на него рано, сложившаяся система не готова к этому».
Но сейчас помочь внести коррективы может сама жизнь. Из-за пандемии COVID-19 нарушились цепочки производства и продаж модной одежды: в Европе остановилась значительная часть фабрик, а весенние коллекции не распроданы в магазинах по всему миру. Возникшую паузу можно использовать для восстановления более спокойного графика, уверен ван Нотен.
Захотят ли покупатели?
Публикация письма ван Нотена вызвала серьезный резонанс в профильной прессе, принявшейся обсуждать, сколько модных компаний готовы сокращать производство и менять продажи. и Gucci и Saint Laurent – крупные игроки, а Gucci последние пару лет был самым быстрорастущим крупным брендом, на маркетинговые стратегии которого ориентировались многие. Тем не менее ни один из брендов концерна LVMH (среди которых Dior, Louis Vuitton, Celine и т.д.), а также крупнейшие независимые компании Chanel и Hermes не спешат с заявлениями об изменении практики показов, продаж и скидок. И то что все столь разные участники рынка договорятся, пока представляется маловероятным. Кроме того, гипотетическую договоренность невозможно оформить юридически: она может быть расценена как картельная, что законодательно запрещено почти во всех странах мира.
Но отсутствие единства у брендов еще полбеды. Как уговорить покупать за полную цену потребителей, которых последние 15-20 лет приучали к изобилию и стимулировали скидками?
Да, последние пару лет значительно укрепился тренд на «устойчивую моду», предполагающую в том числе ответственное, а значит умеренное потребление. Например, в 2017 г. отчеты Unilever показывали, что около трети опрошенных выберут для покупки бренд, который известен вниманием к вопросам окружающей среды. В 2018 г., согласно данным KMPG, таких было уже около 60%.
Но одно дело задумываться об экологичности в «мирное время», совсем другое – в разгар экономического кризиса. Рынок люкса – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в 2020 г. впервые в истории может упасть на 20–35% до 180–220 млрд евро, говорится в скорректированном прогнозе консалтинговой компании Bain & Co. и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. На восстановление ему понадобятся годы: показатели 2019 г. будут достигнуты не ранее 2022–2023 гг., предупреждает Bain & Co. В таких условиях у ритейлеров, особенно торгующих модными товарами среднего ценового сегмента, не так много возможностей менять графики и диктовать покупателям ценовые условия, уверен аналитик Лука Солка.