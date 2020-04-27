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Saint Laurent не будет участвовать в Неделе моды в сентябре

Первая большая модная марка меняет график представления новых коллекций из-за пандемии
Анна Шилова
Финальный выход моделей на показе Saint Laurent сезона осень/зима 2020/21 в феврале этого года в Париже /Piroschka van de Wouw / Reuters

До конца 2020 г. Saint Laurent не будет представлять публике новые коллекции по объявленному прежде графику. Это означает, что Saint Laurent пропустит Неделю моды pret-a-porter в Париже, которая традиционно проходит в сентябре. 

Причиной решения в компании называют радикальные изменения, вызванные пандемией коронавируса и сопутствующим глобальным экономическим кризисом. «Осознавая текущие обстоятельства и волны радикальных перемен, Saint Laurent решил взять под контроль темп и изменить график [выпуска коллекций] <…> Бренд будет работать в собственном ритме <…> становясь ближе к людям по всему миру в их собственном пространстве и жизни», — говорится в официальном сообщении компании. 

«До конца года мы по-прежнему планируем размещать рекламу, так как это жизненно важно для поддержания имиджа бренда и позиционирования. Выпуск кампаний, вероятно, будет согласован с поступлением коллекций в магазины», — сказал профильному изданию WWD креативный директор марки Энтони Ваккарелло. По словам дизайнера, ждать возвращения к прежней модели бизнеса не стоит: «Мне хочется верить, что мы не вернемся к «обычному бизнесу». В этом нет смысла. Это будет означать, что мы прошли через все напрасно. Всё должно меняться и развиваться». 

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До конца года Saint Laurent должна была выпустить еще две коллекции женской одежды (Pret-a-porter весна/лето 2021 и Resort 2020) и одну мужскую (ее марка показывает в рамках Недели высокой моды в Париже в июле). Женские коллекции высокой моды Saint Laurent не выпускает после ухода из компании основателя марки Ива Сен-Лорана в 2002 г. Сейчас фабрики марки не работают на пошив новых коллекций. Они частично закрыты, а частично перепрофилированы на пошив медицинских масок для французских учреждений здравоохранения.    

Saint Laurent стал первым крупным брендом класса люкс, объявившим о смене графика представления коллекций из-за коронавируса. Скорее всего следом пойдут и другие, уверены профильные СМИ. Дискуссии о том, что прежняя схема работы — два месяца показов pret-a-porter в феврале – марте и сентябре, а также недели высокой моды в январе и июле плюс показы межсезонных коллекций — исчерпала себя, начались задолго до пандемии. Она не только подразумевала личное присутствие игроков индустрии на многочисленных показах, но и предполагала определенный формат продаж: дефиле на Неделе моды – репортажи в профильной прессе – и через 3–4 месяца поступление в магазины. В эру социальных сетей и онлайн-продаж многих это перестало устраивать. 

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В 2016 г. некоторые бренды, в том числе гиганты Ralph Lauren, Burberry, Tom Ford, Tommy Hilfiger, перешли на новый график продаж see now — buy now, при котором коллекции демонстрируются не за несколько месяцев, а за несколько дней до поступления в продажу. 

Но новый график подошел не всем: например, Burberry и Tom Ford вернулись к прежней схеме, аргументировав решение тем, что индустрия пока не готова к таким радикальным изменениям. Сейчас же изменившиеся условия могут побудить компании уменьшить количество производимой одежды и пересмотреть частоту поставок в магазины. Как следствие, может измениться число показов.

Помимо экспериментов с графиком многие бренды стали придумывать новые форматы создания коллекций. Наиболее успешно это удалось марке Moncler, президент и креативный директор которой Ремо Руффини отказался от сотрудничества с одним креативным директором (в его случае — с двумя, для женской и мужской коллекций) и решил выпускать по несколько коллекций в год с приглашенными дизайнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных