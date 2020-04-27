Saint Laurent не будет участвовать в Неделе моды в сентябре

Saint Laurent стал первым крупным брендом класса люкс, объявившим о смене графика представления коллекций из-за коронавируса. Скорее всего следом пойдут и другие, уверены профильные СМИ. Дискуссии о том, что прежняя схема работы — два месяца показов pret-a-porter в феврале – марте и сентябре, а также недели высокой моды в январе и июле плюс показы межсезонных коллекций — исчерпала себя, начались задолго до пандемии. Она не только подразумевала личное присутствие игроков индустрии на многочисленных показах, но и предполагала определенный формат продаж: дефиле на Неделе моды – репортажи в профильной прессе – и через 3–4 месяца поступление в магазины. В эру социальных сетей и онлайн-продаж многих это перестало устраивать.