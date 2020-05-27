«Дикси» снова сменила гендиректора

У «Мегаполиса» и «Дикси» общие акционеры – Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Группа, в которую «Дикси» входит вместе с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое», по итогам 2019 г. была третьим по обороту ритейлером в России, уступая лишь Х5 Retail Group и «Магниту», оценивало агентство Infoline.