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«Дикси» снова сменила гендиректора

Выходец из Х5 Игорь Плетнев не проработал в «Дикси» и года
Наталья Ищенко
Выходец из Х5 Игорь Плетнев (на фото) не проработал в «Дикси» и года /Петр Кассин / Коммерсантъ

Главным исполнительным директором ГК «Дикси» с 28 мая назначен Вячеслав Султанов, сообщил ритейлер. Султанов, топ-менеджер ГК «Мегаполис», одного из крупнейших российских табачных дистрибуторов, «займется эффективным развитием бизнеса «Дикси», уточняется в сообщении.

У «Мегаполиса» и «Дикси» общие акционеры – Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Группа, в которую «Дикси» входит вместе с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое», по итогам 2019 г. была третьим по обороту ритейлером в России, уступая лишь Х5  Retail Group и «Магниту», оценивало агентство Infoline.

Прошлый руководитель «Дикси» ‒ Игорь Плетнев ‒ пришел в компанию лишь в конце 2019 г. В 2011–2019 гг. Плетнев работал в X5 Retail Group, в последние годы – директором по развитию «Пятерочки» и директором по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group

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Плетнев, как сообщила компания, покинет «Дикси». Под его руководством была проведена структурная реформа в компании, открыты дискаунтеры «Дикси» нового формата, запущена собственная служба доставки и партнерства со «Сбермаркетом», «Яндекс.Такси», Ozon, перечисляется в сообщении ритейлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных