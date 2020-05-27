«Дикси» снова сменила гендиректора

«Дикси» снова сменила гендиректораВыходец из Х5 Игорь Плетнев не проработал в «Дикси» и года
Главным исполнительным директором ГК «Дикси» с 28 мая назначен Вячеслав Султанов, сообщил ритейлер. Султанов, топ-менеджер ГК «Мегаполис», одного из крупнейших российских табачных дистрибуторов, «займется эффективным развитием бизнеса «Дикси», уточняется в сообщении.
У «Мегаполиса» и «Дикси» общие акционеры – Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Группа, в которую «Дикси» входит вместе с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое», по итогам 2019 г. была третьим по обороту ритейлером в России, уступая лишь Х5 Retail Group и «Магниту», оценивало агентство Infoline.
Прошлый руководитель «Дикси» ‒ Игорь Плетнев ‒ пришел в компанию лишь в конце 2019 г. В 2011–2019 гг. Плетнев работал в X5 Retail Group, в последние годы – директором по развитию «Пятерочки» и директором по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group.