Следствие возбудило уголовное дело из-за заражения на складе «Красного & белого»

О массовом заражении сотрудников «Абсолюта» стало известно 18 мая, прокуратура сообщает, что случаи заражения выявлялись с 5 мая. После сообщений о вспышке Роспотребнадзор проверил магазины и склады «Красного & белого», нарушения были выявлены в 12 логистических центрах сети. Люди в магазинах работали без масок, а врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявлял «Интерфаксу» руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Компания назвала выявленные нарушения «незначительными» и отметила, что к нарушающим режим сотрудникам приняты меры дисциплинарного взыскания.