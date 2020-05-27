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Следствие возбудило уголовное дело из-за заражения на складе «Красного & белого»

Вспышка коронавируса мешает Свердловской области снять ограничения, заявил губернатор
Юрий Литвиненко Екатерина Бурлакова
Владимир Смирнов / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе «Абсолют» в Екатеринбурге, поставляющем товар в магазины сети «Красное & белое», сообщает прокуратура региона. Результаты проверки показали, что во время распространения инфекции на складе не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, утверждают в ведомстве.

У «Красного & белого» нет информации о возбуждении уголовного дела, заявили в компании. Выездной прокурорской проверки не было, а на запрос прокуратуры компания предоставила все необходимые документы. Компания отметила, что работает в тесном контакте с Минздравом и Роспотребнадзором, а с прокуратурой она находится «в плотном ежедневном взаимодействии».

О массовом заражении сотрудников «Абсолюта» стало известно 18 мая, прокуратура сообщает, что случаи заражения выявлялись с 5 мая. После сообщений о вспышке Роспотребнадзор проверил магазины и склады «Красного & белого», нарушения были выявлены в 12 логистических центрах сети. Люди в магазинах работали без масок, а врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявлял «Интерфаксу» руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Компания назвала выявленные нарушения «незначительными» и отметила, что к нарушающим режим сотрудникам приняты меры дисциплинарного взыскания.

Вспышка на складе «Красного & белого» «серьезно подпортила картину», написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Из-за массового заражения область не проходит по коэффициенту распространения коронавируса ‒ одному из трех критериев, по которым Роспотребнадзор определяет готовность к ослаблению ограничений. По двум другим критериям ‒ масштабам тестирования и числу коек ‒ в Свердловской области «все в порядке».

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По данным «Красного & белого», коронавирус был обнаружен у 163 сотрудников, по данным прокуратуры ‒ у 180 работников склада. Всего в Свердловской области было выявлено 4425 случаев заражения коронавирусом, 2704 человека продолжают лечение, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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