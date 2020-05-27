Следствие возбудило уголовное дело из-за заражения на складе «Красного & белого»Вспышка коронавируса мешает Свердловской области снять ограничения, заявил губернатор
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе «Абсолют» в Екатеринбурге, поставляющем товар в магазины сети «Красное & белое», сообщает прокуратура региона. Результаты проверки показали, что во время распространения инфекции на складе не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, утверждают в ведомстве.
У «Красного & белого» нет информации о возбуждении уголовного дела, заявили в компании. Выездной прокурорской проверки не было, а на запрос прокуратуры компания предоставила все необходимые документы. Компания отметила, что работает в тесном контакте с Минздравом и Роспотребнадзором, а с прокуратурой она находится «в плотном ежедневном взаимодействии».
О массовом заражении сотрудников «Абсолюта» стало известно 18 мая, прокуратура сообщает, что случаи заражения выявлялись с 5 мая. После сообщений о вспышке Роспотребнадзор проверил магазины и склады «Красного & белого», нарушения были выявлены в 12 логистических центрах сети. Люди в магазинах работали без масок, а врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявлял «Интерфаксу» руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. Компания назвала выявленные нарушения «незначительными» и отметила, что к нарушающим режим сотрудникам приняты меры дисциплинарного взыскания.
Вспышка на складе «Красного & белого» «серьезно подпортила картину», написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Из-за массового заражения область не проходит по коэффициенту распространения коронавируса ‒ одному из трех критериев, по которым Роспотребнадзор определяет готовность к ослаблению ограничений. По двум другим критериям ‒ масштабам тестирования и числу коек ‒ в Свердловской области «все в порядке».
По данным «Красного & белого», коронавирус был обнаружен у 163 сотрудников, по данным прокуратуры ‒ у 180 работников склада. Всего в Свердловской области было выявлено 4425 случаев заражения коронавирусом, 2704 человека продолжают лечение, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.