Губернатор Свердловской области допустил отзыв лицензии у «Красного & белого»
В магазинах сети алкомаркетов «Красное & белое» в Свердловской области, а также в 12 крупных логистических центрах, выявлены нарушения правил, введенных из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» слова руководителя областного управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских. Проверки прошли после вспышки среди работников склада «Абсолют», который снабжает товарами магазины «Красное & белое» в области.
Роспотребнадзор проверил 30% магазинов «Красное & белое» в Свердловской области; ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что в регионе работают 632 магазина сети. Сотрудники магазинов работали без масок или вовсе их не имели, температуру при входе у них не измеряли, а в части магазинов врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявил Козловских. Те же самые нарушения Роспотребнадзор обнаружил и в логистических центрах. Предприятиям, нарушившим правила, дано два дня на устранение нарушений.
18 мая Куйвашев объявил, что коронавирус был обнаружен у 134 работников склада «Абсолют», при этом у многих других сотрудников были признаки ОРВИ. Массовое заболевание вынудило местные власти сохранить до 25 мая большинство ограничений, введенных из-за распространения инфекции. На следующий день компания «Красное & белое» заявила, что отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют». По данным компании, коронавирус был подтвержден у 103 сотрудников.
Свердловская область занимает шестое место в России по общему числу случаев COVID-19. К 20 мая в регионе выявили 3134 больных, 135 из них — за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в стране коронавирус подтвержден у более чем 308 000 человек.