Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Губернатор Свердловской области допустил отзыв лицензии у «Красного & белого»

Ведомости

В магазинах сети алкомаркетов «Красное & белое» в Свердловской области, а также в 12 крупных логистических центрах, выявлены нарушения правил, введенных из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» слова руководителя областного управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских. Проверки прошли после вспышки среди работников склада «Абсолют», который снабжает товарами магазины «Красное & белое» в области.

Роспотребнадзор проверил 30% магазинов «Красное & белое» в Свердловской области; ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что в регионе работают 632 магазина сети. Сотрудники магазинов работали без масок или вовсе их не имели, температуру при входе у них не измеряли, а в части магазинов врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявил Козловских. Те же самые нарушения Роспотребнадзор обнаружил и в логистических центрах. Предприятиям, нарушившим правила, дано два дня на устранение нарушений.

18 мая Куйвашев объявил, что коронавирус был обнаружен у 134 работников склада «Абсолют», при этом у многих других сотрудников были признаки ОРВИ. Массовое заболевание вынудило местные власти сохранить до 25 мая большинство ограничений, введенных из-за распространения инфекции. На следующий день компания «Красное & белое» заявила, что отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют». По данным компании, коронавирус был подтвержден у 103 сотрудников.

Свердловская область занимает шестое место в России по общему числу случаев COVID-19. К 20 мая в регионе выявили 3134 больных, 135 из них — за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в стране коронавирус подтвержден у более чем 308 000 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных