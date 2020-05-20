Губернатор Свердловской области допустил отзыв лицензии у «Красного & белого»

Роспотребнадзор проверил 30% магазинов «Красное & белое» в Свердловской области; ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что в регионе работают 632 магазина сети. Сотрудники магазинов работали без масок или вовсе их не имели, температуру при входе у них не измеряли, а в части магазинов врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявил Козловских. Те же самые нарушения Роспотребнадзор обнаружил и в логистических центрах. Предприятиям, нарушившим правила, дано два дня на устранение нарушений.