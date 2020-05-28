Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей

Майский иск ОВК к группе ИСТ на Кипре действительно не первый: компания подала первый иск сентябре 2019 г. на 13 млрд руб., подтвердил представитель ОВК. Иск 2018 г., в котором ИСТ была одним из соответчиков по спору «Открытия» против семьи Минцев, к ОВК отношение не имел, тот процесс был прекращен банком, а основные споры против Минцев переместились в юрисдикцию английского суда, говорит представитель вагонной компании. Речь о лондонском разбирательстве банков «Траст» и «Открытие» с Борисом Минцем и тремя его сыновьями – в июле прошлого года суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими (так характеризовали их банки в иске) сделками по замене компаниями Минцев обеспеченных кредитов в «Открытии» на нерыночные и неликвидные облигации структур О1 Group.