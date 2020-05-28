Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей

Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублейОВК добилась своего со второй попытки
Окружной суд Лимасола в рамках обеспечительных мер арестовал активы головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса более чем на 8 млрд руб. по иску о возмещении ущерба, который был подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст». Этот банк непрофильных активов – крупнейший акционер ОВК: он владеет 27,8%, а вместе с сестринским банком «Открытие» (оба принадлежат ЦБ) – 52,1%.
Иск ОВК подала в начале мая, рассказывает ее представитель: кипрский суд удовлетворил запрошенные меры в полном объеме. Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он. На Кипре находится головная компания группы ИСТ – ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании, указано на сайте ICT Holding.
Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не уточнили, о каких конкретно сделках идет речь.
Арест активов до начала рассмотрения дела по существу принят в одностороннем порядке без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и намерена обжаловать арест своих активов. Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель.
Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста активов на 200 млн евро пыталась сама ОВК. В обоих случаях ICT Holding был уведомлен надлежащим образом и имел возможность участвовать в процессах, говорит его представитель: в итоге окружной суд Лимасола дважды отказывал истцам в выдаче ордера об аресте активов, а сами иски были отозваны.
Майский иск ОВК к группе ИСТ на Кипре действительно не первый: компания подала первый иск сентябре 2019 г. на 13 млрд руб., подтвердил представитель ОВК. Иск 2018 г., в котором ИСТ была одним из соответчиков по спору «Открытия» против семьи Минцев, к ОВК отношение не имел, тот процесс был прекращен банком, а основные споры против Минцев переместились в юрисдикцию английского суда, говорит представитель вагонной компании. Речь о лондонском разбирательстве банков «Траст» и «Открытие» с Борисом Минцем и тремя его сыновьями – в июле прошлого года суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими (так характеризовали их банки в иске) сделками по замене компаниями Минцев обеспеченных кредитов в «Открытии» на нерыночные и неликвидные облигации структур О1 Group.
В документах лондонского суда упоминалась и ИСТ с Александром Несисом. Во-первых, он контролировал одну из трех компаний, которая владела заложенными по кредитам «Открытию» акциями O1 Properties. А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding (BVI), говорилось в приказе суда о блокировке активов, принадлежала или контролировалась Несисом.
Представитель ОВК также подтвердил, что кипрский суд отказал в мае этого года в обеспечительных мерах по иску компании к ИСТ на 13 млрд руб., но в целом поддержал доводы ОВК по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба. В итоге компания в мае подала иск и заявление об аресте активов заново, уменьшив сумму. Представитель компании не прокомментировал, почему компания уменьшила сумму требований. В компании назвали стандартной практикой получение приказа об аресте активов по упрощенной процедуре без участия ответчика.
В кипрском судопроизводстве действительно есть упрощенная процедура, в ходе которой суд может наложить обеспечительные меры без уведомления ответчика до начала рассмотрения спора по существу, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Но ее особенность в том, что истец должен суду предоставить максимальное количество своих доводов в пользу ареста, а также – потенциальных контраргументов самого ответчика. Иначе ответчик при обжаловании может привести свой контраргумент, который суд сочтет основательным и тут же отменит обеспечительные меры, объясняет Захаров: наложение ареста на активы в рамках обеспечительных мер до начала разбирательства не позволит ответчику в случае чего попытаться их увести.
После того как основными акционерами компании стали «Открытие» и «Траст», последний инициировал проведение в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и стали основанием для иска ОВК.
ОВК – крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью. В прошлом году произвела 21 000 вагонов, заработала 3,1 млрд руб. прибыли (против убытка в 9,7 млрд руб. в 2018 г.), выручка составила 64,5 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО.
Группа ИСТ основала ОВК – производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК – последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну «Уралвагонзавод». Весной прошлого года через Первую тяжеловесную компанию (ПТК) ИСТ вместе с дружественными инвесторами, в том числе бывшим гендиректором ОВК Романом Савушкиным, вновь увеличила долю в капитале ОВК – с 1,51 до 14,99%. Но, не успев толком вернуться в компанию, группа вновь из нее вышла: в июне 14,99% акций приобрела кипрская Plainwhite Consultants, единственный владелец которой – Эмиль Пирумов.