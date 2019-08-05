За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на $572 млн

Банки «Траст» и «Открытие» обвиняют бизнесмена и его сыновей в замене и выводе активов

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Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками Андрей Гордеев / Ведомости

В июне банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.

Суть дела