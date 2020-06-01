McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности

McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасностиТестовое заведение появится в центре Москвы
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Первый такой ресторан заработает на Арбате около ст. м. «Смоленская». Это станет возможно после частичного снятия ограничений с предприятий общественного питания в стране. С 28 марта все рестораны и кафе работают только на доставку и навынос. По опубликованному в начале мая плану Роспотребнадзора всего будет три этапа выхода из режима самоизоляции, общепит заработает лишь на третьем. В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня.
Новшества начнутся уже на входе в McDonald’s. Зайти в него сразу будет нельзя. Гостям предложат ожидать очереди, стоя на специально нанесенной на асфальт разметке. Сотрудник на входе будет регулировать загрузку зала (по требованиям Роспотребнадзора на первом этапе – не более 10 человек, позже – не более 20). Он же будет открывать гостям дверь, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностями.
При входе в McDonald’s гостю предложат продезинфицировать руки и дадут табличку с номером стола. Заказ еды нужно будет делать в киоске самообслуживания на электронном табло. После этого гостя проводят за соответствующий номеру на табличке стол. Готовый заказ принесет сотрудник McDonald’s.
Потоки курьеров и гостей будут разведены по разным очередям, а также по разным входам и выходам.
Элементы этой концепции будут во всех предприятиях McDonald’s в России в зависимости от размера и конфигурации помещений, а также в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей, уточнил представитель компании.
Эта мера стала частью глобальной стратегии McDonald’s в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В начале мая рестораны сети в США обязали внести множество изменений в рабочий процесс. Об этом сообщала The Wall Street Journal. Например, работники должны оказывать гостям радушный прием исключительно вербально, показывая большой палец или делая руками разные приветственные жесты. Работники должны использовать таймеры, чтобы каждые полчаса напоминать себе о необходимости протирки всех поверхностей, дверных ручек, кассовых аппаратов.
Меры безопасности разработали и конкуренты McDonald’s. В залах ресторанов KFC и на стульях разместят информационные знаки, предупреждающие посетителей о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м, на полу в зоне касс – в 2 м, рассказал представитель компании. Заказы и оплата будут приниматься бесконтактными способами. Дезинфекция столов будет после каждого гостя, всего, до чего дотрагиваются, – раз в 30 мин, касс и прилавков – не реже одного раза в час.
Дезинфекция и социальная дистанция – обязательные требования Роспотребнадзора, их соблюдают и в Burger King, говорит его представитель: рестораны компании уже открылись в Уфе и Стерлитамаке. Новшеством у Burger King стал отказ от стойки самообслуживания с газированной водой: теперь доливать безлимитные напитки можно будет силами персонала и только в новый стакан. С 1 июня будет запущена оплата заказов по QR-коду, продолжает представитель Burger King, чтобы исключить прямые контакты между посетителем и персоналом. «В меню введен новый воппер для социального дистанцирования с тройной порцией лука. Надеюсь, что он позволит нашим гостям оставаться на безопасном расстоянии от потенциальных носителей вируса», – шутит он.