McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности

Дезинфекция и социальная дистанция – обязательные требования Роспотребнадзора, их соблюдают и в Burger King, говорит его представитель: рестораны компании уже открылись в Уфе и Стерлитамаке. Новшеством у Burger King стал отказ от стойки самообслуживания с газированной водой: теперь доливать безлимитные напитки можно будет силами персонала и только в новый стакан. С 1 июня будет запущена оплата заказов по QR-коду, продолжает представитель Burger King, чтобы исключить прямые контакты между посетителем и персоналом. «В меню введен новый воппер для социального дистанцирования с тройной порцией лука. Надеюсь, что он позволит нашим гостям оставаться на безопасном расстоянии от потенциальных носителей вируса», – шутит он.