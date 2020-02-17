McDonald's открыл первый ресторан только для доставки фастфуда
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла в России первое заведение, которое готовит еду только для доставки – так называемую Dark Kitchen, «тёмную кухню».
Ресторан начал работать, сообщили «Ведомостям» два человека, близкие к компании. Первая кухня работает около станции метро «Юго-западная» в тестовом режиме, уточнил один из собеседников.
Партнер в доставке McDonald's в России – компания Delivery Club, входящая в совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка. Представитель сервиса доставки от комментариев отказался.
Представитель McDonald's подтвердил факт открытия одной кухни: это тестовая точка, планы по развитию будут зависеть от ее результатов. Эта кухня, по его словам, станет одной из первых для McDonald's в мире, подобная была открыта в прошлом году в Великобритании.
McDonald's рассматривает возможность открыть в России Dark Kitchen, сообщал весной 2019 г. «Коммерсантъ». Тогда гендиректор российского McDonald`s Марк Карена говорил: сеть рассматривает разные возможности развития ресторанов в России, в том числе и формат dark kitchen, подробностями не делился, но указал, что в нескольких ресторанах сети в Москве уже появились специальные зоны приготовления блюд для доставки.
Главный конкурент McDonald's в России – сеть Burger King. Иван Шестов, директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия», заявил, что у сети нет ресторанов, работающих исключительно на заказы с доставкой: компании нечего скрывать на своей кухне. «Даже несмотря на то что сегмент доставки демонстрирует сильный рост у нас, мы стремимся делать наши кухни видимыми для гостей, потому что мы знаем, что для гостей важно видеть, как готовится для них еда», – прокомментировал он.
Сервисы доставки из кафе бурно растут, это делает загрузку ресторанов все более неравномерной, описывает ситуацию гендиректор «Infoline- аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, для McDonald's в связи с особенностями производственных процессов даже доля доставок в 25% заказов уже зачастую приводит к заметному замедлению обслуживания, снижению удовлетворенности клиентов и перегрузке персонала. «Поэтому dark kitchen, которая занимает сопоставимую с рестораном площадь и характеризуется на порядок большей производительностью, для McDonald's в Москве особенно актуальна», – считает он. Инвестиции в подобный проект он оценивает в 150 млн руб., что сопоставимо с двумя средними ресторанами.
Представитель «Яндекс.Еды» пока не ответил на вопросы Ведомостей.