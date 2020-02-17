McDonald's открыл первый ресторан только для доставки фастфуда

Сервисы доставки из кафе бурно растут, это делает загрузку ресторанов все более неравномерной, описывает ситуацию гендиректор «Infoline- аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, для McDonald's в связи с особенностями производственных процессов даже доля доставок в 25% заказов уже зачастую приводит к заметному замедлению обслуживания, снижению удовлетворенности клиентов и перегрузке персонала. «Поэтому dark kitchen, которая занимает сопоставимую с рестораном площадь и характеризуется на порядок большей производительностью, для McDonald's в Москве особенно актуальна», – считает он. Инвестиции в подобный проект он оценивает в 150 млн руб., что сопоставимо с двумя средними ресторанами.