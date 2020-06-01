Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции

Согласно документу, рабочий день в кафе и ресторанах должен начинаться со «входного фильтра» для сотрудников: им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии и здоровье родственников. Работать персонал будет в масках, менять их будет нужно раз в три часа. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры. Столики в ресторанах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.