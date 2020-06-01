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Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции

Между столами по полтора метра, пользоваться битой посудой нельзя
Татьяна Романова
Елена Афонина / ТАСС

Роспотребнадзор разработал рекомендации, как организовать работу предприятий общественного питания, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Пятистраничный документ 1 июня подписала руководительница службы Анна Попова.

«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердила пресс-служба Роспотребнадзора: документ доработан совместно с отраслевым сообществом, представителями бизнеса. Соблюдение всех перечисленных в документе мер предосторожности позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей, отметил представитель службы. Открыться рестораны и кафе смогут после разрешения глав регионов. 

Согласно документу, рабочий день в кафе и ресторанах должен начинаться со «входного фильтра» для сотрудников: им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии и здоровье родственников. Работать персонал будет в масках, менять их будет нужно раз в три часа. На входе в кафе должны быть установлены санитайзеры.  Столики в ресторанах должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Каждые 2—4 часа нужно дезинфицировать поверхности, столы, дверные ручки, выключатели и проч. Роспотребнадзор запрещает использовать посуду со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Столовые приборы и посуду рекомендуется мыть в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если машины нет, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами. 

Рестораторы назвали рекомендации Роспотребнадзора «выстрелом в голову»

Речь идет о режиме работы общепита по окончании самоизоляции

Новый документ заменит скандальные рекомендации Роспотребнадзора от 21 апреля. Они жестко регламентировали правила работы рестораторов в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, а также с постепенным переходом в штатный режим. Этапов было четыре. Нормальную работу рестораторы могли бы начать лишь на последнем, четвертом, этапе. Рестораторы тогда назвали такие предписания выстрелом в голову. 

Новые рекомендации Роспотребнадзор составил, посоветовавшись с бизнесом, подчеркивает Сергей Миронов, совладелец сети ресторанов «Мясо & рыба». Все правила рабочие и абсолютно выполнимы, согласен сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: убрано много пунктов, которые мешали бы работе. Оба ресторатора подтвердили, что участвовали в разработке рекомендаций. 

Сейчас в каждом регионе местные власти, а за ними и владельцы торговых центров придумывают свои правила, отмечает Миронов: например, некоторые заставляют вести видеофиксацию всех производственных процессов или каждые 15 дней отправлять 10% сотрудников на анализы, искать коронавирус. Отсебятина местных властей зачастую трудно выполнима, говорит Миронов, но теперь есть документ, на который можно будет сослаться в диалоге с ними.

Решение о закрытии общественных мест, в том числе ресторанов, из-за распространения коронавируса принято 28 марта президентом России Владимиром Путиным. Работу все заведения общепита могли осуществлять лишь на доставку или навынос.

С 12 мая в России начался поэтапный выход из режима ограничений, связанных с коронавирусом. На крупнейших рынках в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге заведения на прием гостей не работают. С 1 июня возобновили работу торговые центры, но и в них рестораны могут работать пока лишь навынос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных