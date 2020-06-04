Производители удобрений просят правительство заморозить цены на газ

60% российского производства азотных удобрений приходится на «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралхим» Дмитрия Мазепина и «Акрон» Вячеслава Кантора. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Уралхима» Сергей Момцемлидзе подчеркивал, что 50% продукции компания экспортирует и основными внешними рынками для нее являются именно Европа и Латинская Америка. Он также говорил о росте конкуренции, с которым сталкиваются российские производители, из-за падения цен на газ: «На этом фоне индексация тарифов на газ в России будет на руку нашим зарубежным конкурентам и ударит по отечественной отрасли в целом. Мы считаем, было бы своевременным шагом ее не проводить в этом году».