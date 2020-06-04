Производители удобрений просят правительство заморозить цены на газ

Производители удобрений просят правительство заморозить цены на газКризис на газовом рынке лишает их конкурентоспособности в Европе
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) предложила правительству России заморозить оптовые цены на газ до конца 2020 г. и организовать их мониторинг. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ассоциации.
Газ служит сырьем при производстве азотных удобрений. Они, в свою очередь, могут использоваться самостоятельно, а могут стать компонентом сложных удобрений. Долгое время низкие внутренние цены на газ были конкурентным преимуществом российских компаний. Но в этом году из-за пандемии спотовые котировки на газ в Европе опустились ниже оптовых цен в России, говорит представитель РАПУ. Это делает отечественных производителей минеральных удобрений неконкурентоспособными в Европе и может ослабить инвестиционную активность компаний.
Тарифы на продукцию и услуги естественных монополий в России индексируются раз в год – с 1 июля. Предполагается, что в этом году цены на газ вырастут на 3%. Но РАПУ просит этого не делать. И просит рассматривать отказ от индексации как временную антикризисную меру, не носящую долгосрочный и системный характер.
Ситуация усугубляется еще и тем, что минеральные удобрения из России облагаются в Европе пошлинами. Поэтому поставка удобрений с учетом пошлин рентабельна только при ценах на газ ниже, чем у европейских конкурентов, добавляет собеседник «Ведомостей», близкий к одному из членов отраслевой ассоциации. Для примера: аммиачная селитра в Европе стоит около 180 евро, а пошлина на нее составляет 32,7 евро.
О просьбе к правительству заморозить цены на газ говорил 3 июня и гендиректор «Фосагро», президент РАПУ Андрей Гурьев на пресс-конференции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ключевые направления общенационального плана действий по нормализации деловой жизни в России». Ранее в интервью «Ведомостям» Гурьев подчеркивал, что благодаря снижению цен на газ в Европе и США катастрофически снизилась себестоимость азотных удобрений. Это грозит российским компаниям «потерей конкурентоспособности на этих рынках с учетом импортных пошлин». «Нельзя допустить ситуации, когда уровень цен на газ для российской промышленности выше, чем на экспорт», – резюмировал он.
60% российского производства азотных удобрений приходится на «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралхим» Дмитрия Мазепина и «Акрон» Вячеслава Кантора. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Уралхима» Сергей Момцемлидзе подчеркивал, что 50% продукции компания экспортирует и основными внешними рынками для нее являются именно Европа и Латинская Америка. Он также говорил о росте конкуренции, с которым сталкиваются российские производители, из-за падения цен на газ: «На этом фоне индексация тарифов на газ в России будет на руку нашим зарубежным конкурентам и ударит по отечественной отрасли в целом. Мы считаем, было бы своевременным шагом ее не проводить в этом году».
Если цена газа для промышленных потребителей с учетом транспортировки превысит 5000–6000 руб. за 1000 куб. м, то поставка удобрений в Европу станет нерентабельной для многих производителей, считает старший директор АКРА Максим Худалов. Пострадают в большей степени экспортеры аммиачной селитры и азотных удобрений, поскольку компенсировать относительный рост газовых цен в России на другие виды удобрений им будет затруднительно.
Инвестбанкир, с которым пообщались «Ведомости», однако, подчеркнул, что сравнивать оптовые цены для промышленных потребителей со спотовыми в Европе неверно. Европейские промышленные компании не закупают газ напрямую, а работают по долгосрочным контрактам. Поэтому пока нет подтверждений, что цены на газ для российских производителей удобрений значительно отличаются от, к примеру, цен для норвежской Yara. К тому же экспортерам помогла девальвация рубля, случившаяся из-за пандемии.
Старший аналитик Moody`s Екатерина Липатова согласна, что слабый рубль во многом нивелирует для российских производителей негативный эффект от падения цен на газ. Тем не менее более дешевое сырье всегда было одним из основных конкурентных преимуществ российских компаний. Сейчас же конъюнктура рынка азотных удобрений неблагоприятная, цены на поставки в июне в балтийских портах упали на 10–12%, приводит данные эксперт. «Низкие цены на газ в Европе приводят к запуску новых производств азотных удобрений и их перепроизводству на рынке, что оказывает давление на цены», – поясняет Липатова.
Представитель правительства от комментариев отказался. Их коллеги из «Акрона» и «Еврохима» переадресовали вопросы в РАПУ. «Ведомости» направили запросы представителям регулятора – Федеральной антимонопольной службы и «Газпрома».