В самом конце I квартала цены на удобрения стали снижаться: китайцы полностью запустили производства в провинции Хубэй, причем даже в большем объеме, чем это было до коронавируса. Свое влияние оказала девальвация юаня и меры поддержки экспорта, принятые Китаем. Это и скидки на железнодорожные тарифы, электричество, и 20%-ная скидка на перевалку в портах. И, безусловно, Китай стал явным выгодоприобретателем от развала сделки ОПЕК+, когда цена на нефть упала и потянула за собой цены на все энергоносители, в том числе и газ, и, конечно же, уголь. Соответственно, себестоимость азотной составляющей минеральных удобрений в Китае катастрофически упала.