«Задача «Фосагро» – не допустить такого кризиса, когда необходимо закрытие заводов»Гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев объясняет, почему компания готовится ко второй волне пандемии, но не сокращает инвестпрограмму
Сырьевые компании в 2020 г. попали в «идеальный шторм»: развал сделки ОПЕК+, падение цен на нефть, пандемия коронавируса и ограничительные меры для борьбы с ней, принятые практически по всему миру, говорит Андрей Гурьев, гендиректор «Фосагро» – лидирующего поставщика минеральных удобрений на отечественный рынок. Для отрасли ситуация осложнилась и историческими минимумами цен на продукцию: стоимость тонны фосфорных удобрений опускалась до $270. Как пройти кризис, не допустить закрытия заводов, продолжать инвестиции и готовиться к новому технологическому будущему, – Гурьев рассказывает в интервью «Ведомостям».
«Проблемы со спросом могут появиться ко второй волне пандемии»
– Коронавирус индустрию минеральных удобрений застал где-то в начале января: более трети китайского производства фосфорных минеральных удобрений находится в провинции Хубэй – центре распространения коронавируса. Часть предприятий была остановлена, часть снизила загрузку. За февраль – март Китай недовыпустил порядка 2 млн т фосфорных удобрений. Это значимое сокращение, которое сильно поддержало рынок в I квартале: цены выросли с $270 до более $300 за тонну фосфорных удобрений и были стабильны до окончания карантина в Китае.
В самом конце I квартала цены на удобрения стали снижаться: китайцы полностью запустили производства в провинции Хубэй, причем даже в большем объеме, чем это было до коронавируса. Свое влияние оказала девальвация юаня и меры поддержки экспорта, принятые Китаем. Это и скидки на железнодорожные тарифы, электричество, и 20%-ная скидка на перевалку в портах. И, безусловно, Китай стал явным выгодоприобретателем от развала сделки ОПЕК+, когда цена на нефть упала и потянула за собой цены на все энергоносители, в том числе и газ, и, конечно же, уголь. Соответственно, себестоимость азотной составляющей минеральных удобрений в Китае катастрофически упала.
Понимая, что момент, с учетом пандемии, кризисный, «Фосагро» приняла решение максимально обнулить склады в Европе, Латинской Америке и России, чтобы иметь достаточную гибкость в принятии дальнейших решений. Тем более, что спрос на минеральные удобрения в I квартале был высоким практически на всех ключевых рынках.
И прежде всего на приоритетном для «Фосагро» отечественном рынке. В I квартале мы нарастили поставки почти в 1,5 раза – до 1,2 млн т. Для сравнения: это более половины от годового объема поставок на внутренний рынок еще пять лет назад. С учетом повышенного спроса нам пришлось переориентировать часть поставок с экспорта. Пик поставок российским аграриям пришелся на март, когда в мире уже была объявлена пандемия коронавируса.
В ковидный период у потребителей вырос спрос на электронные коммуникации. Мы перевели в промышленную эксплуатацию онлайн торговую платформу: через нее были заключены первые контракты со средними и малыми фермерскими хозяйствами. Растут объемы торгов удобрениями на бирже: на начало мая там было продано вдвое больше, чем за весь 2019 год.
При благоприятной ценовой конъюнктуре наши удобрения приехали и на важные для «Фосагро» рынки США, Бразилии, Индии, на тот момент еще не охваченные пандемией.
Все это привело к росту наших продаж. И компания встретила кризис без давления со стороны складов, имея возможность свободно торговать при хорошей себестоимости производства, по сути, с колес.
ПАО «Фосагро»
Химический холдинг
Акционеры (данные компании на 31 декабря 2019 г.): Adorabella Limited и Chlodwig Enterprises Limited (43,66% суммарно, бенефициары – Андрей Гурьев и члены его семьи), Владимир Литвиненко (20,98%), Евгения Гурьева (4,82%), остальное в свободном обращении (30,54%).
Капитализация (LSE) – $5,2 млрд.
Финансовые показатели (МСФО, 2019 г.):
выручка – 248,1 млрд руб.,
чистая прибыль – 49,3 млрд руб.
Производство удобрений (2019 г.) – 9,5 млн т.
Основан в 2001 г. Производственные и логистические активы холдинга в 2019 г. объединены в одно юридическое лицо – АО «Апатит». Производит фосфорсодержащие и азотные удобрения.
– Минеральные удобрения – это сезонный бизнес. Есть весенняя посевная и есть осенняя посевная. И между ними идет накопление на складах. То есть внесение минеральных удобрений в 90% случаев проходит два раза в год. И между ними формируются запасы и заполняются склады. И II квартал у нас практически весь законтрактован. Пока я не вижу никаких проблем со спросом. Но они могут появиться, когда мир столкнется со второй волной пандемии, которую предрекают в октябре и ноябре.