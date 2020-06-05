Крупнейший в мире производитель алмазов сокращает инвестиции на 20%Это позволит компании снизить операционные расходы в условиях кризиса
Крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» (26% мирового производства, 38,5 млн каратов в 2019 г.) объявил финансовые результаты I квартала. В годовом сравнении выручка компании сократилась на 11% (63 млрд руб.), показатель EBITDA – на 4% (30 млрд руб.). В квартальном соотношении EBITDA компании даже выросла на 2% благодаря сокращению управленческих и коммерческих расходов. С 13 апреля все высшее руководство компании «Алроса» перешло на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы. Эти меры затронули почти весь аппарат управления штаб-квартиры в г. Мирном и в Москве.
Снижение финансовых результатов связано преимущественно с сокращением продаж, поясняется в сообщении компании. В апреле «Алроса» продала камней на $15,6 млн. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн), и в 20, чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы». Результаты майских продаж пока не объявлены.
Компания также снизила план по инвестициям и по добыче камней на год. Так, на капитальные затраты в 2020 г. будет направлено 20 млрд руб. вместо изначально запланированных 26 млрд руб. План по добыче алмазов снижен на 8–18%, с 34 млн карат до 28–31 млн карат. Это необходимо для снижения операционных расходов, поясняет заместитель генерального директора «Алросы» Алексей Филипповский (его цитирует пресс-служба). «С середины февраля компания начала ощущать снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенности с распространением COVID-19. В марте это влияние стало нарастать, а с началом ввода ограничительных мер по всему миру продажи существенно снизились», – говорит он. Компания предоставила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды. Еще в мартовскую торговую сессию снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55 до 50% и предоставила клиентам возможность купить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема, а оставшееся перенести до конца мая.
Конкуренты тоже пошли навстречу покупателям. Второй по величине производитель алмазов в мире De Beers с долей в 25% ежегодно проводит 10 торговых циклов. Таким образом компания продавала 90% своих алмазов. В этом году De Beers отменила третий торговый цикл и неизвестно, будет ли проводить четвертый. Еще один производитель – Petra Diamonds (3% добычи) сообщала о снижении цен на необработанные алмазы на 24% в марте и выполнила план по продажам лишь на 50%.
Мировой рынок алмазов, по оценке международного рейтингового агентства Moody’s, упал в прошлом году на 20% до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. Сократился спрос, особенно на крупные камни, снизились цены. Но в конце года на рынке началось восстановление. Например, существенно вырос импорт необработанных алмазов индийскими гранильщиками, говорит вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. В 2020 г. все надеялись на восстановление, но теперь этого ждать не приходится, говорит Перевезенцев.
Базовый сценарий предполагает негативное влияние коронавируса на глобальные экономики как минимум до лета 2020 г., а потребление ювелирной продукции (в том числе с бриллиантами) зависит от темпов роста ВВП, продолжает Перевезенцев. Прогноз роста ВВП США в 2020 г. снижен с 1,7 до 1,5%, Китая – с 5,2 до 4,8%. «Кроме того, ограничение передвижения и турпотоков самым негативным образом повлияет на сектор ювелирных украшений с бриллиантами, ведь 90% покупок осуществляется в торговых центрах и только 10% – в интернете», – говорит эксперт.
Осложняет ситуацию и то, что в 2019 г. компании не снижали значительно добычу камней, увеличивая товарные запасы и рассчитывая снизить их в 2020 г., добавляет Перевезенцев: продажи алмазов в долларовом выражении в мире в 2019 г. снизились на 20%, добыча – на 4%. Есть вероятность продолжения роста запасов, заключает он.
«Алроса», однако, надеется на восстановление спроса на алмазы уже в июле – августе текущего года. Продажи ювелирных изделий с бриллиантами в Китае и на других азиатских рынках уже растут, объясняет Филипповский.