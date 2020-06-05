Крупнейший в мире производитель алмазов сокращает инвестиции на 20%

Компания также снизила план по инвестициям и по добыче камней на год. Так, на капитальные затраты в 2020 г. будет направлено 20 млрд руб. вместо изначально запланированных 26 млрд руб. План по добыче алмазов снижен на 8–18%, с 34 млн карат до 28–31 млн карат. Это необходимо для снижения операционных расходов, поясняет заместитель генерального директора «Алросы» Алексей Филипповский (его цитирует пресс-служба). «С середины февраля компания начала ощущать снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенности с распространением COVID-19. В марте это влияние стало нарастать, а с началом ввода ограничительных мер по всему миру продажи существенно снизились», – говорит он. Компания предоставила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды. Еще в мартовскую торговую сессию снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55 до 50% и предоставила клиентам возможность купить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема, а оставшееся перенести до конца мая.