ОПЕК+ продлила жесткие ограничения на добычу нефти

Данных об изменении мировых товарных запасов нефти за май пока нет, отмечает Маринченко, но есть данные по США: уровень запасов, без учета госрезерва и нефтепродуктов, вырос за май всего на 1%, а за последнюю неделю оставался относительно стабильным. «По нефтепродуктам ситуация пока хуже – запасы в мае выросли на 6%, за последнюю неделю – на 2%. В целом рост товарных запасов по нефти и нефтепродуктам замедлился с 7% в апреле до 4% в мае. Это указывает на то, что в мае на рынке сохранялся профицит нефти», – говорит он.