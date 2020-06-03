Нефтяные компании потеряли сотни миллиардов рублей от падения цен на нефть

Тем не менее ситуация у нефтяных компаний действительно непростая. Из-за резкого падения цен на нефть в марте они попали под ножницы пошлин. Дело в том, что экспортные пошлины на нефть на предстоящий месяц зависят от средних цен на нефть, которые установились с 15 числа предыдущего по 14 число текущего месяца. То есть пошлина на март зависела от цены на нефть с 15 января по 14 февраля. В итоге она составила почти $10 за баррель при средних ценах $29,17.