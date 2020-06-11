Московским кафе ужесточат правила работы после самоизоляции

Управление Роспотребнадзора по Москве подготовило для столичных рестораторов предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях, пока сохраняются риски распространения COVID-19. Главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала документ 9 июня. «Ведомости» направили запрос в московское управление службы и в федеральный Роспотребнадзор.