В России резко выросли продажи кондиционеров

В России резко выросли продажи кондиционеровЛюди обустраивают дом для удаленной работы
Продажи кондиционеров, вентиляторов и другой климатической техники с 8 по 15 июня выросли в разы по сравнению с аналогичной неделей 2019 г. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких крупных онлайн- и офлайн-магазинов.
Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники группа «М.Видео ‒ Эльдорадо» за вторую неделю июня продала на треть больше систем кондиционирования воздуха и вентиляторов, чем в 2019 г. Покупатели «Ситилинка», по словам его директора по закупкам Олега Пчельникова, с 8 по 15 июня приобрели по сравнению с прошлым годом в два раза больше мобильных кондиционеров.
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