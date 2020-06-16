В России резко выросли продажи кондиционеров

Крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники группа «М.Видео ‒ Эльдорадо» за вторую неделю июня продала на треть больше систем кондиционирования воздуха и вентиляторов, чем в 2019 г. Покупатели «Ситилинка», по словам его директора по закупкам Олега Пчельникова, с 8 по 15 июня приобрели по сравнению с прошлым годом в два раза больше мобильных кондиционеров.