Американцы стали массово возвращаться в магазины

Столь высокой активности потребителей эксперты не ожидали: аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост в мае на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Несколько лучше, но все равно не такими сенсационными, были оценки в консенсус-прогнозе Reuters – 8%. Участники фондового рынка радостно отреагировали на данные, повышающие вероятность быстрого восстановления экономики: в начале торгов индекс S&P 500 вырос на 2,7%, Dow Jones Industrial Average подскочил на 3,2%, Nasdaq Composite прибавил 2,3%. На европейских рынках тоже царит оптимизм: индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,3%.