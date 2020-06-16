Американцы стали массово возвращаться в магазины

Американцы стали массово возвращаться в магазиныРозничные продажи взлетели в мае на 18%, это приведет и к переоценке роста ВВП
Розничные продажи в мае выросли в США на 17,7%; это рекордный месячный показатель с 1992 г., когда стали собираться соответствующие данные, сообщило министерство торговли. Рост последовал за рекордным же спадом на 14,7% в апреле, который произошел из-за пандемии коронавируса и введенного карантина.
Столь высокой активности потребителей эксперты не ожидали: аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост в мае на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Несколько лучше, но все равно не такими сенсационными, были оценки в консенсус-прогнозе Reuters – 8%. Участники фондового рынка радостно отреагировали на данные, повышающие вероятность быстрого восстановления экономики: в начале торгов индекс S&P 500 вырос на 2,7%, Dow Jones Industrial Average подскочил на 3,2%, Nasdaq Composite прибавил 2,3%. На европейских рынках тоже царит оптимизм: индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 0,773% с 0,701% в понедельник.