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Американцы стали массово возвращаться в магазины

Розничные продажи взлетели в мае на 18%, это приведет и к переоценке роста ВВП
Михаил Оверченко
Adrees Latif / Reuters

Розничные продажи в мае выросли в США на 17,7%; это рекордный месячный показатель с 1992 г., когда стали собираться соответствующие данные, сообщило министерство торговли. Рост последовал за рекордным же спадом на 14,7% в апреле, который произошел из-за пандемии коронавируса и введенного карантина.

Столь высокой активности потребителей эксперты не ожидали: аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост в мае на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Несколько лучше, но все равно не такими сенсационными, были оценки в консенсус-прогнозе Reuters – 8%. Участники фондового рынка радостно отреагировали на данные, повышающие вероятность быстрого восстановления экономики: в начале торгов индекс S&P 500 вырос на 2,7%, Dow Jones Industrial Average подскочил на 3,2%, Nasdaq Composite прибавил 2,3%. На европейских рынках тоже царит оптимизм: индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 0,773% с 0,701% в понедельник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных