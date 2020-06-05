Почему фондовый рынок растет на фоне рецессии и беспорядков в США

Почему фондовый рынок растет на фоне рецессии и беспорядков в СШАНекоторые инвесторы грозят новым падением, но большинство настроено оптимистично
Миллионы людей в США потеряли работу в результате пандемии коронавируса. Из-за гибели по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах бушуют протесты, которые порой сопровождаются беспорядками и погромами. Выросла напряженность между США и Китаем из-за планов последнего ввести закон о национальной безопасности в Гонконге – и это после того, как отношения двух стран уже ухудшились вследствие распространения коронавируса и нежелания Пекина делиться информацией об источниках его происхождения.
Но инвесторы как будто не замечают всего этого. Если во время обвала в феврале – марте они обращали внимание только на негативные новости и фондовые индексы тогда поставили несколько отрицательных рекордов, то теперь внимание уделяется только положительным новостям о возобновлении экономической активности. В результате индекс S&P 500 вырос на 39,6% за 50 дней по 3 июня – рекорд за такой период времени. Nasdaq Composite уже снова близок к историческому максимуму, а Nasdaq-100 даже немного превысил его в ходе торгов 4 июня.
«Восстановление на Уолл-стрит было весьма впечатляющим, и теперь встает законный вопрос, насколько устойчив этот рост на фоне тяжелой рецессии» в экономике, отмечает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.