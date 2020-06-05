Почему фондовый рынок растет на фоне рецессии и беспорядков в США

Но инвесторы как будто не замечают всего этого. Если во время обвала в феврале – марте они обращали внимание только на негативные новости и фондовые индексы тогда поставили несколько отрицательных рекордов, то теперь внимание уделяется только положительным новостям о возобновлении экономической активности. В результате индекс S&P 500 вырос на 39,6% за 50 дней по 3 июня – рекорд за такой период времени. Nasdaq Composite уже снова близок к историческому максимуму, а Nasdaq-100 даже немного превысил его в ходе торгов 4 июня.