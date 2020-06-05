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Почему фондовый рынок растет на фоне рецессии и беспорядков в США

Некоторые инвесторы грозят новым падением, но большинство настроено оптимистично
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Mark Lennihan / AP

Миллионы людей в США потеряли работу в результате пандемии коронавируса. Из-за гибели по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах бушуют протесты, которые порой сопровождаются беспорядками и погромами. Выросла напряженность между США и Китаем из-за планов последнего ввести закон о национальной безопасности в Гонконге – и это после того, как отношения двух стран уже ухудшились вследствие распространения коронавируса и нежелания Пекина делиться информацией об источниках его происхождения.

Но инвесторы как будто не замечают всего этого. Если во время обвала в феврале – марте они обращали внимание только на негативные новости и фондовые индексы тогда поставили несколько отрицательных рекордов, то теперь внимание уделяется только положительным новостям о возобновлении экономической активности. В результате индекс S&P 500 вырос на 39,6% за 50 дней по 3 июня – рекорд за такой период времени. Nasdaq Composite уже снова близок к историческому максимуму, а Nasdaq-100 даже немного превысил его в ходе торгов 4 июня.

«Восстановление на Уолл-стрит было весьма впечатляющим, и теперь встает законный вопрос, насколько устойчив этот рост на фоне тяжелой рецессии» в экономике, отмечает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

«Такова природа рынка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных