За период эпидемии более 40 млн американцев потеряли работу

За неделю по 23 мая еще 2,12 млн американцев подали заявки на пособие по безработице, сообщило министерство труда США. Недельный показатель постоянно снижается с 6,9 млн, зафиксированных за неделю по 28 марта, но все равно остается на рекордном уровне за период до начала в стране эпидемии коронавируса и введенного затем карантина. Неделей ранее было подано 2,4 млн заявок.