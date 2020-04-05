Фондовый рынок еще никогда не ставил столько антирекордов
Масштабы и скорость падения в I квартале испугали даже бывалых инвесторов
Прошедший квартал на мировых фондовых рынках побил немало рекордов. Для многих индексов он оказался худшим с 2008 г., а для некоторых – с 1987 г. и даже за всю историю. Американский фондовый рынок еще никогда так быстро не уходил на «медвежью» территорию (падение на 20%). Волатильность зашкаливала.
Свой вклад в панику внес не только коронавирус, но и рынок нефти, которая 9 марта подешевела сразу на 30% (максимум с 1991 г.), а за квартал – почти в три раза (марка Brent).
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