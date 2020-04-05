Фондовый рынок еще никогда не ставил столько антирекордов

Прошедший квартал на мировых фондовых рынках побил немало рекордов. Для многих индексов он оказался худшим с 2008 г., а для некоторых – с 1987 г. и даже за всю историю. Американский фондовый рынок еще никогда так быстро не уходил на «медвежью» территорию (падение на 20%). Волатильность зашкаливала.