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Как инвесторам научиться жить с COVID-19

Нельзя забывать о фундаментальных долгосрочных трендах в финансах, бизнесе и экономике
Майкл Стробек , директор по инвестициям Credit Suisse

Пандемия коронавируса – это определяющий момент для мира, нашего образа жизни, видения будущего. Человечество постепенно выйдет из этого темного, тревожного периода и научится жить с вирусом. Каков же правильный подход к инвестированию в таких условиях, чему мы научились за это время?

В феврале – марте, когда пандемия COVID-19 начала оказывать значительное влияние на финансовые рынки и экономику, мы мало что знали о вирусе, у нас были только пугающие фотографии переполненных больниц и пустынных улиц в Китае и Италии. Было неясно, насколько тяжелыми будут последствия этого заболевания и как долго продлятся экономические ограничения. Большинство прогнозов не оправдались: вирус оказался не настолько смертоносным, как предсказывали некоторые ранние модели. Мы также гораздо больше узнали о том, как пандемия может повлиять на рост мировой экономики, о реакции на нее со стороны политиков. Поскольку все больше стран смягчают ограничения, я считаю, что сейчас самое время проанализировать ситуацию и представить инвесторам некоторые ключевые выводы.

Не паникуйте и не меняйте инвестиционные цели во время кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных