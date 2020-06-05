В феврале – марте, когда пандемия COVID-19 начала оказывать значительное влияние на финансовые рынки и экономику, мы мало что знали о вирусе, у нас были только пугающие фотографии переполненных больниц и пустынных улиц в Китае и Италии. Было неясно, насколько тяжелыми будут последствия этого заболевания и как долго продлятся экономические ограничения. Большинство прогнозов не оправдались: вирус оказался не настолько смертоносным, как предсказывали некоторые ранние модели. Мы также гораздо больше узнали о том, как пандемия может повлиять на рост мировой экономики, о реакции на нее со стороны политиков. Поскольку все больше стран смягчают ограничения, я считаю, что сейчас самое время проанализировать ситуацию и представить инвесторам некоторые ключевые выводы.