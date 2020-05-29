США лишат Гонконг особого торгового статуса

США лишат Гонконг особого торгового статусаЭто ответ на желание Китая ввести в городе закон о национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации лишить Гонконг привилегий в двусторонней торговле. Кроме того, он заявил о прекращении сотрудничества США с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и снова обвинил Китай в пандемии коронавируса. Об этом президент объявил 29 мая на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп выступил после того, как накануне Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за введение в Гонконге закона о национальной безопасности. Детали законопроекта еще не проработаны, но известно, что он позволит работать в городе китайским спецслужбам. Ранее госдепартамент США объявил, что в связи с этим Гонконг больше не сохраняет высокой степени автономии. Это и послужило причиной для лишения его особого торгового статуса.