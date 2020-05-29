Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения

Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохраненияРанее он назвал неэффективной ее работу во время пандемии
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон разрывает все связи с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает NBC New York. По словам американского лидера, выделенные на работу ВОЗ средства планируется перенаправить другим организациям.
«Из-за того, что они [ВОЗ] отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения и перенаправляем эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.
Президент также подчеркнул, что Китай полностью контролирует ВОЗ, «несмотря на то, что платит только $40 млн в год, тогда как США — $450 млн ежегодно» (цитата по CNBC). По словам Трампа, Вашингтон ранее «сообщил, какие реформы должна осуществить ВОЗ, но она отказалась это делать».
Белый дом неоднократно критиковал ВОЗ за действия во время пандемии коронавируса. В середине апреля Трамп заморозил финансирование организации. 19 мая президент объявил о намерении навсегда прекратить финансирование, если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по улучшению работы в течение 30 дней и не «докажет свою независимость от Китая». По его мнению, ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19, так как ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию COVID-19.
Представители ВОЗ отвергали эти объявления. Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус указывал, что чрезвычайный комитет рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением коронавируса еще в конце января, и у мира было достаточно времени подготовиться.
Американская медицинская ассоциация (АМА) призывала Трампа пересмотреть решение о прекращении финансирования ВОЗ. Это решение – опасный шаг в неверном направлении, говорилось в заявлении президента АМА Патрис Харрис. По ее словам, борьба с глобальной пандемией коронавируса «требует международного сотрудничества и опоры на науку и данные».