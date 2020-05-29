Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения

Белый дом неоднократно критиковал ВОЗ за действия во время пандемии коронавируса. В середине апреля Трамп заморозил финансирование организации. 19 мая президент объявил о намерении навсегда прекратить финансирование, если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по улучшению работы в течение 30 дней и не «докажет свою независимость от Китая». По его мнению, ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19, так как ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию COVID-19.