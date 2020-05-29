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Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения

Ранее он назвал неэффективной ее работу во время пандемии
Артем Гирш
Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон разрывает все связи с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает NBC New York. По словам американского лидера, выделенные на работу ВОЗ средства планируется перенаправить другим организациям.

«Из-за того, что они [ВОЗ] отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения и перенаправляем эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме.

Президент также подчеркнул, что Китай полностью контролирует ВОЗ, «несмотря на то, что платит только $40 млн в год, тогда как США — $450 млн ежегодно» (цитата по CNBC). По словам Трампа, Вашингтон ранее «сообщил, какие реформы должна осуществить ВОЗ, но она отказалась это делать».

Ранее по теме: Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление под угрозой отказа от ее финансирования

Белый дом неоднократно критиковал ВОЗ за действия во время пандемии коронавируса. В середине апреля Трамп заморозил финансирование организации. 19 мая президент объявил о намерении навсегда прекратить финансирование, если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по улучшению работы в течение 30 дней и не «докажет свою независимость от Китая». По его мнению, ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19, так как ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию COVID-19. 

Представители ВОЗ отвергали эти объявления. Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус указывал, что чрезвычайный комитет рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением коронавируса еще в конце января, и у мира было достаточно времени подготовиться.

Американская медицинская ассоциация (АМА) призывала Трампа пересмотреть решение о прекращении финансирования ВОЗ. Это решение – опасный шаг в неверном направлении, говорилось в заявлении президента АМА Патрис Харрис. По ее словам, борьба с глобальной пандемией коронавируса «требует международного сотрудничества и опоры на науку и данные».

Ранее по теме: Глава ВОЗ считает, что у мира было достаточно времени подготовиться к пандемии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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