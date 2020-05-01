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Глава ВОЗ считает, что у мира было достаточно времени подготовиться к пандемии

Ведомости

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что у мира было достаточно времени подготовиться к распространению коронавирусной инфекции, сообщает Reuters. Организация вовремя объявила пандемию коронавируса, а перед этим договорилась с Китаем о том, чтобы отправить в страну свою команду расследователей.

Чрезвычайный комитет ВОЗ, который собирался сегодня, оставил в силе режим пандемии коронавируса. Три месяца назад, 30 января, он впервые рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением инфекции. На момент вынесения рекомендации коронавирус за пределами Китая был обнаружен всего у 82 человек, а летальных случаев не было, сказал Гебреисус.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным организации, коронавирус в мире обнаружен у более чем 3,1 млн человек по всему миру, более 224 000 скончались. Университет Джонса Хопкинса, анализирующий данные от служб здравоохранения в реальном времени, сообщает о 3,2 млн зараженных и более 233 000 погибших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных