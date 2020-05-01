Глава ВОЗ считает, что у мира было достаточно времени подготовиться к пандемии

Чрезвычайный комитет ВОЗ, который собирался сегодня, оставил в силе режим пандемии коронавируса. Три месяца назад, 30 января, он впервые рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением инфекции. На момент вынесения рекомендации коронавирус за пределами Китая был обнаружен всего у 82 человек, а летальных случаев не было, сказал Гебреисус.