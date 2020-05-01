Глава ВОЗ считает, что у мира было достаточно времени подготовиться к пандемии
Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что у мира было достаточно времени подготовиться к распространению коронавирусной инфекции, сообщает Reuters. Организация вовремя объявила пандемию коронавируса, а перед этим договорилась с Китаем о том, чтобы отправить в страну свою команду расследователей.
Чрезвычайный комитет ВОЗ, который собирался сегодня, оставил в силе режим пандемии коронавируса. Три месяца назад, 30 января, он впервые рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением инфекции. На момент вынесения рекомендации коронавирус за пределами Китая был обнаружен всего у 82 человек, а летальных случаев не было, сказал Гебреисус.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным организации, коронавирус в мире обнаружен у более чем 3,1 млн человек по всему миру, более 224 000 скончались. Университет Джонса Хопкинса, анализирующий данные от служб здравоохранения в реальном времени, сообщает о 3,2 млн зараженных и более 233 000 погибших.