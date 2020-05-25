Санкции США не остановят Пекин в продвижении закона о нацбезопасности Гонконга

Закон о нацбезопасности – это, конечно, гораздо более серьезная инициатива, чем закон об экстрадиции, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: «Если закон об экстрадиции был направлен на то, чтобы получить контроль над людьми и структурами, обслуживающими вывоз капитала из материкового Китая во внешний мир, то нынешний законопроект должен ввести запрет на политическую деятельность, подрывающую территориальную целостность Китая, включая сепаратизм и экстремизм. Это даст юридические основания для деятельности китайских госслужб на территории Гонконга и, таким образом, минимизирует его автономию». В ответ на это США, скорее всего, объявят, что автономия превратилась в фикцию, и перейдут к торговым отношениям с Гонконгом на тех же условиях, что и с остальным Китаем, полагает эксперт. По его словам, для Пекина это не очень хорошо, так как ему удобно иметь офшорную зону, но там считают, что это решение США можно будет пережить. Об этом говорит, например, то, что на этот раз инициатива исходит уже из центра, а не от местных властей, уточняет Кашин: «Если в прошлый раз китайское руководство не ожидало такой волны протестов и закон об экстрадиции в итоге отозвали, то сейчас в Пекине, очевидно, к этому лучше готовы и вряд ли будут отступать. А вот для Гонконга это сулит углубляющуюся экономическую рецессию». Но, резюмирует эксперт, надо понимать, что гонконгцев не считают своими ни в Китае, ни на Западе, так что по большому счету их положение всем безразлично и речь здесь идет о борьбе двух сверхдержав – Китая и США.