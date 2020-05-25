Санкции США не остановят Пекин в продвижении закона о нацбезопасности Гонконга

Санкции США не остановят Пекин в продвижении закона о нацбезопасности ГонконгаЭтому не помешает даже ухудшение экономической ситуации на этой территории
Полиция Гонконга арестовала более 180 человек за участие в акции протеста 24 мая. В городе продолжают действовать правила социального дистанцирования и запрет собираться в группы более восьми человек, введенный в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, в воскресенье тысячи гонконгцев вышли на улицы в знак протеста против нового закона КНР о национальной безопасности, который может привести к потере статуса автономной территории.
Новая волна недовольства в Гонконге поднялась после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило разработать и ввести на территории закон о национальной безопасности без одобрения его местным законодательным советом. Он позволит китайскому руководству направлять в Гонконг представителей органов госбезопасности и преследовать местных жителей за «сепаратизм, государственную измену и подрывную деятельность» на территории автономии. В ответ на это 24 мая тысячи людей вышли на улицы с лозунгами «Независимость Гонконга – единственный выход» и «Мы за независимость Гонконга», сообщало агентство Reuters. С начала введения карантина это был самый крупный митинг. Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ и водяные пушки. Протестующие кидали в правоохранителей зонтики, бутылки с водой и другие предметы.
В прошлом году Гонконг захлестнули антиправительственные протесты из-за попыток администрации территории принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковую часть страны. Люди опасались, что Пекин будет использовать его для политических преследований. После нескольких месяцев массовых протестов администрация отозвала законопроект. Новый закон о нацбезопасности должен не допустить повторения этой ситуации, передает Deutsche Welle слова министра иностранных дел Китая Ван И. Он уточнил, что многомесячные акции протеста в прошлом году стали угрозой для национальной безопасности всего Китая.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже пообещала «в полной мере сотрудничать» с китайскими властями при разработке законопроекта. По ее словам, права граждан автономной территории от этого никак не пострадают, так же как и деятельность иностранных инвесторов, передает BBC News. Однако, по мнению гонконгской оппозиции, закон нарушает принцип «одна страна – две системы» и фактически означает конец автономии Гонконга, поясняет исследователь американского Совета по международным делам Элеонора Альберт. Действия Пекина вызвали острую критику США и обеспокоенность Европейского союза. Президент США Дональд Трамп уже пообещал «очень жестко» ответить на принятие нового закона о безопасности. Китайские власти назвали это вмешательством во внутренние дела государства и подчеркнули, что закон должен вступить в силу «без малейшего промедления».
Закон о нацбезопасности – это, конечно, гораздо более серьезная инициатива, чем закон об экстрадиции, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: «Если закон об экстрадиции был направлен на то, чтобы получить контроль над людьми и структурами, обслуживающими вывоз капитала из материкового Китая во внешний мир, то нынешний законопроект должен ввести запрет на политическую деятельность, подрывающую территориальную целостность Китая, включая сепаратизм и экстремизм. Это даст юридические основания для деятельности китайских госслужб на территории Гонконга и, таким образом, минимизирует его автономию». В ответ на это США, скорее всего, объявят, что автономия превратилась в фикцию, и перейдут к торговым отношениям с Гонконгом на тех же условиях, что и с остальным Китаем, полагает эксперт. По его словам, для Пекина это не очень хорошо, так как ему удобно иметь офшорную зону, но там считают, что это решение США можно будет пережить. Об этом говорит, например, то, что на этот раз инициатива исходит уже из центра, а не от местных властей, уточняет Кашин: «Если в прошлый раз китайское руководство не ожидало такой волны протестов и закон об экстрадиции в итоге отозвали, то сейчас в Пекине, очевидно, к этому лучше готовы и вряд ли будут отступать. А вот для Гонконга это сулит углубляющуюся экономическую рецессию». Но, резюмирует эксперт, надо понимать, что гонконгцев не считают своими ни в Китае, ни на Западе, так что по большому счету их положение всем безразлично и речь здесь идет о борьбе двух сверхдержав – Китая и США.