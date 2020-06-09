До открывшихся магазинов не дошла почти половина покупателей

За первую неделю работы после коронавирусных ограничений, с 1 по 7 июня, число посетителей столичных торговых центров сократилось на 43% год к году, рассказал «Ведомостям» президент консалтинговой компании Watcom Роман Скороходов: учитывая непростую экономическую ситуацию и коронавирус, это неплохой результат. По замерам Watcom, лучшим днем недели по трафику стала суббота, 6 июня (падение было 36,8% год к году), а худшим – вторник, 2 июня (-46,6%).