«Ташир» откроет торговые центры в Москве с 1 июня

«Ташир» – многопрофильный холдинг, который специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью, ритейле, энергетике, ресторанах и др. Группа считается одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2020 г. она заняла вторую строчку в списке крупнейших рантье страны по версии журнала Forbes с годовым арендным доходом $655 млн. Компания управляет сетью торговых центров «Рио», ей принадлежат также комплексы «Райкин плаза», «Ереван плаза», Family Room. На сегодняшний день у компании работает лишь «Рио» в Белгороде, сказано в сообщении группы. Он был открыт 13 мая.