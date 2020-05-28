«Ташир» откроет торговые центры в Москве с 1 июня
Группа «Ташир» Самвела Карапетяна планирует открыть торгово-развлекательные центры в Москве с 1 июня, если не будет новых распоряжений от властей города, сказано в сообщении компании. Там говорится, что все развлекательные центры, кинотеатры, досуговые и спортивные комплексы, а также салоны красоты внутри объектов останутся закрытыми, а фуд-корты будут работать в режиме доставки и самовывоза.
«Ташир» – многопрофильный холдинг, который специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью, ритейле, энергетике, ресторанах и др. Группа считается одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2020 г. она заняла вторую строчку в списке крупнейших рантье страны по версии журнала Forbes с годовым арендным доходом $655 млн. Компания управляет сетью торговых центров «Рио», ей принадлежат также комплексы «Райкин плаза», «Ереван плаза», Family Room. На сегодняшний день у компании работает лишь «Рио» в Белгороде, сказано в сообщении группы. Он был открыт 13 мая.
Торговые центры в Москве были закрыты по поручению мэрии города в конца марта с целью борьбы с распространением коронавируса. Работать разрешалось лишь торговым точкам, занимающимся продажей товаров первой необходимости, например, продуктовым магазинам и аптекам. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что магазины непродовольственной торговли могут открыться с 1 июня.