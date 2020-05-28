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«Ташир» откроет торговые центры в Москве с 1 июня

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Группа «Ташир» Самвела Карапетяна планирует открыть торгово-развлекательные центры в Москве с 1 июня, если не будет новых распоряжений от властей города, сказано в сообщении компании. Там говорится, что все развлекательные центры, кинотеатры, досуговые и спортивные комплексы, а также салоны красоты внутри объектов останутся закрытыми, а фуд-корты будут работать в режиме доставки и самовывоза.

«Ташир» – многопрофильный холдинг, который специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью, ритейле, энергетике, ресторанах и др. Группа считается одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2020 г. она заняла вторую строчку в списке крупнейших рантье страны по версии журнала Forbes с годовым арендным доходом $655 млн. Компания управляет сетью торговых центров «Рио», ей принадлежат также комплексы «Райкин плаза», «Ереван плаза», Family Room. На сегодняшний день у компании работает лишь «Рио» в Белгороде, сказано в сообщении группы. Он был открыт 13 мая.

Торговые центры в Москве были закрыты по поручению мэрии города в конца марта с целью борьбы с распространением коронавируса. Работать разрешалось лишь торговым точкам, занимающимся продажей товаров первой необходимости, например, продуктовым магазинам и аптекам. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что магазины непродовольственной торговли могут открыться с 1 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных