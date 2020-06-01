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ИКЕА с 3 июня возобновит работу трех магазинов в Москве

Ведомости

Шведская IKEA объявила о возобновлении работы трех магазинов в Москве с 3 июня. На российском сайте компании сообщается, что с этой даты для посетителей открываются магазины «ИКЕА Теплый стан» в торговом центре (ТЦ) «Мега», «ИКЕА Ходынское поле» в ТЦ «Авиапарк» и дизайн-студия «ИКЕА Ботанический сад».

«Решение об открытии магазинов в Москве принято на основании постановления городских властей и внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все меры безопасности для сотрудников и покупателей», – говорится в сообщении компании. О начале работы других магазинов в Москве и регионах будет сообщаться по мере их готовности к возобновлению деятельности.

В открывающихся магазинах компания внедрила систему подсчета посетителей, которая позволит отслеживать количество одновременно находящихся в них людей. Если оно будет близко к максимальному, сотрудники магазина оставят посетителей ожидать своей очереди на вход. Посещение торговых залов будет возможно только в масках и перчатках. Для сотрудников магазинов действует температурный контроль до начала работы и обязательно использование средств индивидуальной защиты. В магазинах нанесена разметка для соблюдения дистанции, установлены защитные перегородки, проводится дезинфекции, говорится в сообщении компании.

В России магазины IKEA открывались сначала в составе торговых центров «Мега», это 14 комплексов, три расположены на МКАДе. В Москве также работают магазин городского формата «ИКЕА Ходынское поле» и две дизайн-студии. Еще две расположены в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня, объявил на прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин. Запрет на торговлю непродовольственными товарами, кроме товаров первой необходимости, власти регионов ввели с 28 марта, когда были объявлены нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных