ИКЕА с 3 июня возобновит работу трех магазинов в Москве
Шведская IKEA объявила о возобновлении работы трех магазинов в Москве с 3 июня. На российском сайте компании сообщается, что с этой даты для посетителей открываются магазины «ИКЕА Теплый стан» в торговом центре (ТЦ) «Мега», «ИКЕА Ходынское поле» в ТЦ «Авиапарк» и дизайн-студия «ИКЕА Ботанический сад».
«Решение об открытии магазинов в Москве принято на основании постановления городских властей и внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все меры безопасности для сотрудников и покупателей», – говорится в сообщении компании. О начале работы других магазинов в Москве и регионах будет сообщаться по мере их готовности к возобновлению деятельности.
В открывающихся магазинах компания внедрила систему подсчета посетителей, которая позволит отслеживать количество одновременно находящихся в них людей. Если оно будет близко к максимальному, сотрудники магазина оставят посетителей ожидать своей очереди на вход. Посещение торговых залов будет возможно только в масках и перчатках. Для сотрудников магазинов действует температурный контроль до начала работы и обязательно использование средств индивидуальной защиты. В магазинах нанесена разметка для соблюдения дистанции, установлены защитные перегородки, проводится дезинфекции, говорится в сообщении компании.
В России магазины IKEA открывались сначала в составе торговых центров «Мега», это 14 комплексов, три расположены на МКАДе. В Москве также работают магазин городского формата «ИКЕА Ходынское поле» и две дизайн-студии. Еще две расположены в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня, объявил на прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин. Запрет на торговлю непродовольственными товарами, кроме товаров первой необходимости, власти регионов ввели с 28 марта, когда были объявлены нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса.