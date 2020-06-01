ИКЕА с 3 июня возобновит работу трех магазинов в Москве

В России магазины IKEA открывались сначала в составе торговых центров «Мега», это 14 комплексов, три расположены на МКАДе. В Москве также работают магазин городского формата «ИКЕА Ходынское поле» и две дизайн-студии. Еще две расположены в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени. Магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня, объявил на прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин. Запрет на торговлю непродовольственными товарами, кроме товаров первой необходимости, власти регионов ввели с 28 марта, когда были объявлены нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса.