Как российская торговля выходит из самоизоляции

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пока продолжают действовать самые строгие ограничения – закрыты как торговые центры (за исключением магазинов разрешенных форматов), так и почти все непродуктовые магазины, кроме, например, аптек и магазинов товаров для животных.