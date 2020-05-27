Как российская торговля выходит из самоизоляции

Как российская торговля выходит из самоизоляцииРоссияне не гуляют по магазинам и покупают без примерки
С 12 мая в России начался поэтапный выход из режима ограничений, связанных с коронавирусом.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пока продолжают действовать самые строгие ограничения – закрыты как торговые центры (за исключением магазинов разрешенных форматов), так и почти все непродуктовые магазины, кроме, например, аптек и магазинов товаров для животных.
Но некоторые региональные власти постепенно начали снимать ограничения на работу торговых центров и непродовольственных розничных сетей. Сейчас таких регионов более 25 из 85. «Ведомости» опросили участников рынка, как после простоя открываются магазины и как изменились покупатели.
Как открываются торговые центры
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