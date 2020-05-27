В России рухнул рынок смартфонов

Падение продаж в денежном выражении, по словам Шебек, связано в том числе со снижением средней цены смартфона: в марте она составляла 17 770 руб., в апреле – 15 250 руб. При этом закрытие офлайн-магазинов из-за эпидемии COVID-19 ускорило переход покупателей в онлайн. Если в марте продажи в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штуках выросли на 38%, то в апреле рост составил уже более 70%, оценивает GfK.