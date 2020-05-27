В России рухнул рынок смартфонов

В России рухнул рынок смартфоновИх продажи сократились более чем на 40% и вряд ли быстро восстановятся
Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK. Снижение рынка в деньгах составило 50% к марту и 29% к апрелю прошлого года, констатирует эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек.
Падение продаж в денежном выражении, по словам Шебек, связано в том числе со снижением средней цены смартфона: в марте она составляла 17 770 руб., в апреле – 15 250 руб. При этом закрытие офлайн-магазинов из-за эпидемии COVID-19 ускорило переход покупателей в онлайн. Если в марте продажи в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штуках выросли на 38%, то в апреле рост составил уже более 70%, оценивает GfK.