В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 000 рублей

В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 000 рублейЭто объясняется обвалом рубля и ожиданием дефицита гаджетов из-за пандемии коронавируса
В I квартале 2020 г. в России по сравнению с январем – мартом прошлого года продажи смартфонов дороже 100 000 руб. в штуках выросли в 2 раза. Такую оценку приводит розничная сеть МТС. О двукратном росте продаж аппаратов в этой ценовой категории говорит и представитель «М.видео-Эльдорадо». А представитель «Связного» сообщил о росте продаж смартфонов с шестизначным ценником на 300%.
Самый популярный смартфон дороже 100 000 руб. – Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max, уточнил представитель МТС. По его словам, до середины марта около 60% смартфонов дороже 100 000 руб. покупалось в кредит, во второй половине месяца доля кредитных приобретений сократилась до 30%. 70% сверхдорогих аппаратов оплатили сразу, отмечает он.
В I квартале 2020 г. в «Ситилинке» наблюдался повышенный спрос на смартфоны, в частности на модели А-брендов (Apple, Samsung и др.), передала «Ведомостям» через пресс-службу руководитель его отдела закупок цифровой техники Наталья Селихова. По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи увеличились на 57% в штуках, а в марте – на 88% (в денежном выражении), рассказывает она.