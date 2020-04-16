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В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 000 рублей

Это объясняется обвалом рубля и ожиданием дефицита гаджетов из-за пандемии коронавируса
Ангелина Кречетова Валерий Кодачигов
РИА Новости

В I квартале 2020 г. в России по сравнению с январем – мартом прошлого года продажи смартфонов дороже 100 000 руб. в штуках выросли в 2 раза. Такую оценку приводит розничная сеть МТС. О двукратном росте продаж аппаратов в этой ценовой категории говорит и представитель «М.видео-Эльдорадо». А представитель «Связного» сообщил о росте продаж смартфонов с шестизначным ценником на 300%.

Самый популярный смартфон дороже 100 000 руб. – Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max, уточнил представитель МТС. По его словам, до середины марта около 60% смартфонов дороже 100 000 руб. покупалось в кредит, во второй половине месяца доля кредитных приобретений сократилась до 30%. 70% сверхдорогих аппаратов оплатили сразу, отмечает он.

В I квартале 2020 г. в «Ситилинке» наблюдался повышенный спрос на смартфоны, в частности на модели А-брендов (Apple, Samsung и др.), передала «Ведомостям» через пресс-службу руководитель его отдела закупок цифровой техники Наталья Селихова. По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи увеличились на 57% в штуках, а в марте – на 88% (в денежном выражении), рассказывает она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных