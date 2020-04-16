В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 000 рублей

В I квартале 2020 г. в «Ситилинке» наблюдался повышенный спрос на смартфоны, в частности на модели А-брендов (Apple, Samsung и др.), передала «Ведомостям» через пресс-службу руководитель его отдела закупок цифровой техники Наталья Селихова. По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи увеличились на 57% в штуках, а в марте – на 88% (в денежном выражении), рассказывает она.