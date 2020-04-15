Apple представила новый iPhone SE

Сотрудник одного из крупных ритейлеров в беседе с «Ведомостями» отметил, что при цене от 39 900 руб. и производительности как у флагманских моделей, «перспективы у устройства в России ‒ отличные, особенно в кризис, и спрос на него будет высоким». Кроме того, устройство имеет лучшие характеристики защиты от влаги и падений, что может сократить расходы на страхование при покупке, добавил он.