Apple представила новый iPhone SEЕго цена составит от 39 900 рублей
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. Смартфон представлен в белом, черном и Product (RED) цветах.
Предзаказ в России можно будет оформить с 23 апреля, а продажи нового iPhone начнутся 24 апреля.
Смартфон оснащен Retina HD-дисплеем с диагональю 4,7 дюйма (11,9 см), т. е. как у iPhone 8. Технические характеристики нового устройства такие же, как у флагманских моделей, в частности, он получил процессор A13 Bionic, который до 2,4 раза производительнее чипа A9 в первом SE, а по графике превосходит его в четыре раза.
В iPhone встроена всего одна задняя камера ‒ широкоугольный сенсор с разрешением 12 Мп, фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Камера также поддерживает все функции, которые есть у флагманских моделей, ‒ «портретный» режим, продвинутый Smart HDR, 4К видео и др.
iPhone SE второго поколения поддерживает две сим-карты ‒ обычную и eSim. На нем установлена кнопка «Домой» с датчиком отпечатков пальцев Touch ID вместо системы Face ID. Компания отмечает, что устройство защищено от воды и может выдержать погружение на глубину до 1 м в течение 30 минут.
Это первый смартфон Apple, который представлен не на офлайн-презентации.
Сотрудник одного из крупных ритейлеров в беседе с «Ведомостями» отметил, что при цене от 39 900 руб. и производительности как у флагманских моделей, «перспективы у устройства в России ‒ отличные, особенно в кризис, и спрос на него будет высоким». Кроме того, устройство имеет лучшие характеристики защиты от влаги и падений, что может сократить расходы на страхование при покупке, добавил он.
Пресс-служба «Связного» на вопрос о перспективах нового устройства на российском рынке сообщила, что продукция Apple «всегда пользуется высоким спросом».
«Ведомости» направили запросы в re:Store, «М.видео ‒ Эльдорадо» и «Ситилинк».
Apple представила iPhone SE в 2016 г. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма (10 см) стоил от $399. Только в 2016 г. было продано 30 млн устройств и еще 10 млн – за два последующих года.