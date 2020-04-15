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Apple представила новый iPhone SE

Его цена составит от 39 900 рублей
Ангелина Кречетова
apple.com

Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. Смартфон представлен в белом, черном и Product (RED) цветах.

/apple.com

Предзаказ в России можно будет оформить с 23 апреля, а продажи нового iPhone начнутся 24 апреля.

Смартфон оснащен Retina HD-дисплеем с диагональю 4,7 дюйма (11,9 см), т. е. как у iPhone 8. Технические характеристики нового устройства такие же, как у флагманских моделей, в частности, он получил процессор A13 Bionic, который до 2,4 раза производительнее чипа A9 в первом SE, а по графике превосходит его в четыре раза.

В iPhone встроена всего одна задняя камера ‒ широкоугольный сенсор с разрешением 12 Мп, фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/1.8. Камера также поддерживает все функции, которые есть у флагманских моделей, ‒ «портретный» режим, продвинутый Smart HDR, 4К видео и др.

iPhone SE второго поколения поддерживает две сим-карты ‒ обычную и eSim. На нем установлена кнопка «Домой» с датчиком отпечатков пальцев Touch ID вместо системы Face ID. Компания отмечает, что устройство защищено от воды и может выдержать погружение на глубину до 1 м в течение 30 минут.

/apple.com

Это первый смартфон Apple, который представлен не на офлайн-презентации.

Сотрудник одного из крупных ритейлеров в беседе с «Ведомостями» отметил, что при цене от 39 900 руб. и производительности как у флагманских моделей, «перспективы у устройства в России ‒ отличные, особенно в кризис, и спрос на него будет высоким». Кроме того, устройство имеет лучшие характеристики защиты от влаги и падений, что может сократить расходы на страхование при покупке, добавил он.

Пресс-служба «Связного» на вопрос о перспективах нового устройства на российском рынке сообщила, что продукция Apple «всегда пользуется высоким спросом».

«Ведомости» направили запросы в re:Store, «М.видео ‒ Эльдорадо» и «Ситилинк».

О том, что компания готовится представить iPhone SE второго поколения, осенью 2019 г. писала Nikkei со ссылкой на источники. С помощью новинки Apple хочет привлечь покупателей в развивающихся странах и вернуть часть аудитории, которая перешла к Huawei и другим конкурентам, поясняло издание.

/apple.com

Apple представила iPhone SE в 2016 г. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма (10 см) стоил от $399. Только в 2016 г. было продано 30 млн устройств и еще 10 млн – за два последующих года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных