В России резко выросли продажи компьютеров

В середине апреля спрос на ноутбуки в России значительно вырос, рассказали «Ведомостям» представители электронных ритейлеров. Директор по закупкам «Ситилинка» Олег Пчельников говорит, что к середине месяца продажи этих устройств в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выросли в 2 раза. В первой декаде апреля рост был еще больше, отмечает он. По словам Пчельникова, высокий спрос на компьютерную технику сохраняется с марта.