В России резко выросли продажи компьютеров

В России резко выросли продажи компьютеровСпрос на них вырос из-за перехода на удаленную работу и дистанционное обучение
В середине апреля спрос на ноутбуки в России значительно вырос, рассказали «Ведомостям» представители электронных ритейлеров. Директор по закупкам «Ситилинка» Олег Пчельников говорит, что к середине месяца продажи этих устройств в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. выросли в 2 раза. В первой декаде апреля рост был еще больше, отмечает он. По словам Пчельникова, высокий спрос на компьютерную технику сохраняется с марта.
В «М.видео-Эльдорадо» в середине апреля продажи ноутбуков в деньгах увеличились в 2,4 раза, в штуках – в 2 раза, рассказывает представитель ритейлера Валерия Андреева. По ее словам, популярностью в апреле пользовались устройства дороже 40 000 руб. – полнофункциональные ноутбуки для работы, а также игровые модели.