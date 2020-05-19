Продажи помады взлетели вопреки самоизоляции и масочному режиму

Продажи помады взлетели вопреки самоизоляции и масочному режимуСпрос растет и на косметику в целом
Розничные магазины косметики в России закрыты с 28 марта после введения первой «выходной недели» для борьбы с распространением коронавируса. В Москве режим самоизоляции был смягчен с 12 мая для строек и промышленности. С того же времени действует так называемый масочный режим: жители Москвы и Подмосковья обязаны носить защитные маски и перчатки при посещении аптек и магазинов, в транспорте, на работе и в других общественных местах.
«Ведомости» опросили крупнейших онлайн-ритейлеров, почему в это время происходит взрывной рост спроса на помаду и другие косметические средства.
«Индекс помады»
Парфюмерия и косметика – лучшие антидепрессанты, их потребление не снижается, говорит Анна Дычева-Смирнова, гендиректор Reed Exhibitions Russia (организатор крупнейшей российской косметической выставки InterCHARM). Есть так называемый «индекс губной помады», напоминает она: в кризисы ее продажи растут.