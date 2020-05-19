Продажи помады взлетели вопреки самоизоляции и масочному режиму

Розничные магазины косметики в России закрыты с 28 марта после введения первой «выходной недели» для борьбы с распространением коронавируса. В Москве режим самоизоляции был смягчен с 12 мая для строек и промышленности. С того же времени действует так называемый масочный режим: жители Москвы и Подмосковья обязаны носить защитные маски и перчатки при посещении аптек и магазинов, в транспорте, на работе и в других общественных местах.