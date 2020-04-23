В Москве может опустеть более 600 000 кв. м торговых площадей

В Москве может опустеть более 600 000 кв. м торговых площадейЭто случится, если владельцы торговых центров не договорятся с арендаторами
Доля свободных площадей на рынке торговой недвижимости Москвы к концу 2020 г. может вырасти до 10-12%, говорится в отчете консалтинговой компании CBRE. Это случится, если собственники торговых центров не пойдут на смягчение коммерческих условий для арендаторов на время эпидемии коронавируса.
По данным CBRE, сейчас в Москве 6,2 млн кв. м торговых площадей, таким образом пустыми могут остаться 620 000 — 745 000 кв.м. В отчете также сказано, что, по данным на I картал 2020 г., свободными оставались лишь 5,9% площадей. До кризиса CBRE прогнозировала, что к концу года этот показатель увеличится до 7%. Она также предупреждает о риске закрытия как небольших магазинов площадью от 50 м до 300 м, так и более крупных объектов.
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