В Москве может опустеть более 600 000 кв. м торговых площадей

По данным CBRE, сейчас в Москве 6,2 млн кв. м торговых площадей, таким образом пустыми могут остаться 620 000 — 745 000 кв.м. В отчете также сказано, что, по данным на I картал 2020 г., свободными оставались лишь 5,9% площадей. До кризиса CBRE прогнозировала, что к концу года этот показатель увеличится до 7%. Она также предупреждает о риске закрытия как небольших магазинов площадью от 50 м до 300 м, так и более крупных объектов.