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В Москве может опустеть более 600 000 кв. м торговых площадей

Это случится, если владельцы торговых центров не договорятся с арендаторами
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Доля свободных площадей на рынке торговой недвижимости Москвы к концу 2020 г. может вырасти до 10-12%, говорится в отчете консалтинговой компании CBRE. Это случится, если собственники торговых центров не пойдут на смягчение коммерческих условий для арендаторов на время эпидемии коронавируса.

По данным CBRE, сейчас в Москве 6,2 млн кв. м торговых площадей, таким образом пустыми могут остаться 620 000 — 745 000 кв.м. В отчете также сказано, что, по данным на I картал 2020 г., свободными оставались лишь 5,9% площадей. До кризиса CBRE прогнозировала, что к концу года этот показатель увеличится до 7%. Она также предупреждает о риске закрытия как небольших магазинов площадью от 50 м до 300 м, так и более крупных объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных