Инвестиции в коммерческую недвижимость упадут до десятилетнего минимума

Консалтинговая компания CBRE пересмотрела прогноз инвестиций в коммерческую недвижимость на 2020 г. Изначально она ждала, что за год инвесторы потратят на покупку офисов, торговых центров и складов около 300 млрд руб. Новый прогноз – около 150 млрд руб., или примерно $1,9 млрд по курсу ЦБ на 27 марта.