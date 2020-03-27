Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

Инвестиции в коммерческую недвижимость упадут до десятилетнего минимума

Сделки могут перенестись или сорваться из-за коронавируса
Антон Филатов
Продажи офисов, торговых центров и складов из-за коронавируса могут перенестись на год или сорваться /Евгений Разумный / Ведомости

Консалтинговая компания CBRE пересмотрела прогноз инвестиций в коммерческую недвижимость на 2020 г. Изначально она ждала, что за год инвесторы потратят на покупку офисов, торговых центров и складов около 300 млрд руб. Новый прогноз – около 150 млрд руб., или примерно $1,9 млрд по курсу ЦБ на 27 марта.

Это будет самый низкий показатель за 10 лет. В 2010 г. инвесторы, по данным CBRE, вложили в коммерческую недвижимость 132 млрд руб. И даже в кризисный 2014 год они вложили 163 млрд руб.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте