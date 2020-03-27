Инвестиции в коммерческую недвижимость упадут до десятилетнего минимума
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Консалтинговая компания CBRE пересмотрела прогноз инвестиций в коммерческую недвижимость на 2020 г. Изначально она ждала, что за год инвесторы потратят на покупку офисов, торговых центров и складов около 300 млрд руб. Новый прогноз – около 150 млрд руб., или примерно $1,9 млрд по курсу ЦБ на 27 марта.
Это будет самый низкий показатель за 10 лет. В 2010 г. инвесторы, по данным CBRE, вложили в коммерческую недвижимость 132 млрд руб. И даже в кризисный 2014 год они вложили 163 млрд руб.
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