Glorax Group Андрея Биржина будет инвестировать в стартапы по недвижимости

Входящая в Glorax Group компания Glorax.Infotech запустила фонд Quadro для инвестиций в стартапы, связанные с недвижимостью. Такая информация размещена на сайте Glorax.Infotech. Там сказано, что размер фонда составит 1 млрд руб. 75% из них – средства девелопера, остальное – деньги институциональных и частных инвесторов, рассказал основной владелец Glorax Group Андрей Биржин.