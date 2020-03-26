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Glorax Group Андрея Биржина будет инвестировать в стартапы по недвижимости

Вместе с партнерами компания готова вложить в них 1 млрд рублей
Антон Филатов
Девелопер Glorax Group Андрея Биржина (на фото) вместе с партнерами планирует вложить 1 млрд руб. в стартапы в сфере недвижимости /Максим Стулов / Ведомости

Входящая в Glorax Group компания Glorax.Infotech запустила фонд Quadro для инвестиций в стартапы, связанные с недвижимостью. Такая информация размещена на сайте Glorax.Infotech. Там сказано, что размер фонда составит 1 млрд руб. 75% из них – средства девелопера, остальное – деньги институциональных и частных инвесторов, рассказал основной владелец Glorax Group Андрей Биржин.

Консультантами фонда на сайте Glorax.Infotech названы гендиректор Lamoda Флориан Янсен, гендиректор логистической компании N&K Spedition Мартин Грегерсен и учредитель торгового дома ББК Андрей Енин. Грегерсен и Енин это подтвердили, запрос в Lamoda остался без ответа.

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