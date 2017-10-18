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Светлана Зайцева
Жилая недвижимость

Glorax вложит 40 млрд рублей в проекты на Лиговском проспекте

Этот район в ближайшие 5-7 лет выйдет из разряда депрессивных

В проект Glorax Development на Лиговском проспекте Ligovsky City за 10 лет будет инвестировано около 40 млрд рублей, сказал управляющий партнёр компании Дмитрий Коновалов. В состав проекта входит четыре принадлежащих компании участка общей площадью около 25 га.

На них планируется строительство жилых кварталов с комплексами бизнес-класса, общественно-деловой застройкой и социальной инфраструктурой. В дальнейшем территорию планируется расширить до 100 га. Ведутся переговоры с собственниками земли, например банно-прачечным комбинатом, который занимает около гектара, говорит Коновалов.

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