Glorax вложит 40 млрд рублей в проекты на Лиговском проспекте

Этот район в ближайшие 5-7 лет выйдет из разряда депрессивных

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Портфель проектов Glorax Development, по данным компании, насчитывает 2,5 млн кв. м, в активной стадии строительства 6 жилых комплексов и более 500 000 кв. м, большая часть проектов находится в Петербурге Е. Егоров / Ведомости

В проект Glorax Development на Лиговском проспекте Ligovsky City за 10 лет будет инвестировано около 40 млрд рублей, сказал управляющий партнёр компании Дмитрий Коновалов. В состав проекта входит четыре принадлежащих компании участка общей площадью около 25 га.

На них планируется строительство жилых кварталов с комплексами бизнес-класса, общественно-деловой застройкой и социальной инфраструктурой. В дальнейшем территорию планируется расширить до 100 га. Ведутся переговоры с собственниками земли, например банно-прачечным комбинатом, который занимает около гектара, говорит Коновалов.