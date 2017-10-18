Glorax вложит 40 млрд рублей в проекты на Лиговском проспекте
Этот район в ближайшие 5-7 лет выйдет из разряда депрессивных
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Портфель проектов Glorax Development, по данным компании, насчитывает 2,5 млн кв. м, в активной стадии строительства 6 жилых комплексов и более 500 000 кв. м, большая часть проектов находится в Петербурге
Е. Егоров / Ведомости
В проект Glorax Development на Лиговском проспекте Ligovsky City за 10 лет будет инвестировано около 40 млрд рублей, сказал управляющий партнёр компании Дмитрий Коновалов. В состав проекта входит четыре принадлежащих компании участка общей площадью около 25 га.
На них планируется строительство жилых кварталов с комплексами бизнес-класса, общественно-деловой застройкой и социальной инфраструктурой. В дальнейшем территорию планируется расширить до 100 га. Ведутся переговоры с собственниками земли, например банно-прачечным комбинатом, который занимает около гектара, говорит Коновалов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}