Инвестиции в российскую недвижимость выросли на 19% за год
В 2019 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость $4,43 млрд – на 19% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report 2020, подготовленном компанией Knight Frank.
Самыми привлекательными секторами для российских и зарубежных игроков остаются офисы и торговые центры – на них пришлось 33 и 27% всего объема привлеченных инвестиций соответственно. Одновременно аналитики отмечают растущий спрос на площадки под девелопмент, прежде всего в Москве. За последний год доля сделок с ним выросла вдвое – с 12 до 23%.
При этом средний бюджет сделки снизился. По итогам 2019 г. он составил $51,5 млн, тогда как в 2018 г. – $69 млн, говорится в материалах Knight Frank.
В 2020 г. эксперты компании ожидают увеличения объема инвестиций на 5–7%, прежде всего за счет крупных сделок с офисной, торговой и складской недвижимостью Москвы и Санкт-Петербурга (сейчас на них приходится 66 и 27% всех сделок соответственно).