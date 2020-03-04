Инвестиции в российскую недвижимость выросли на 19% за год

Самыми привлекательными секторами для российских и зарубежных игроков остаются офисы и торговые центры – на них пришлось 33 и 27% всего объема привлеченных инвестиций соответственно. Одновременно аналитики отмечают растущий спрос на площадки под девелопмент, прежде всего в Москве. За последний год доля сделок с ним выросла вдвое – с 12 до 23%.