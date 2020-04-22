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Число сделок со складами в этом году будет минимальным за 10 лет

Из-за конронавируса многие компании могут отложить поиск объектов
Антон Филатов
Tablogix Russia

Количество сделок на рынке логистической недвижимости Московского региона снизится по итогам 2020 г. из-за неопределенности в экономике, вызванной пандемией коронавируса, сказано в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Ранее она прогнозировала, что до конца года будет продано и сдано в аренду примерно 1,3 млн кв. м складов, новый прогноз – около 800 000 кв. м.

В таком случае это будет худший результат на рынке за последние 10 лет, следует из отчета. Компания напоминает, что в 2010 г. общий размер сделок составил 776 500 кв. м, тогда как в последующие годы этот показатель был не меньше 900 000 кв. м. К примеру, в прошлом году было арендовано и сдано в аренду более 1,5 млн кв. м складов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных