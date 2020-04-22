Число сделок со складами в этом году будет минимальным за 10 лет

В таком случае это будет худший результат на рынке за последние 10 лет, следует из отчета. Компания напоминает, что в 2010 г. общий размер сделок составил 776 500 кв. м, тогда как в последующие годы этот показатель был не меньше 900 000 кв. м. К примеру, в прошлом году было арендовано и сдано в аренду более 1,5 млн кв. м складов.