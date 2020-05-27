Первооткрыватели: как оживает европейский ритейл после снятия ограниченийВ большинстве стран трафик в торговых центрах находится на уровне от 25% до 60% от прошлогодних значений, и его восстановление займет не один месяц
Во многих европейских странах постепенно снимаются ограничения и открываются крупные магазины. Тем не менее условия, в которых сейчас приходится работать ритейлерам, во многом затрудняют выход на сколько-нибудь приемлемые результаты. К примеру, для ресторанов и кафе в тех странах, где им разрешено открыться, действуют значительные ограничения: запрет на использование внутреннего пространства либо ограничение по занятой внутри площади и количеству гостей. Вместе с тем F&B операторам разрешено принимать гостей на террасах, которые в большинстве случаев можно расширить. В целом обороты F&B сектора сейчас на 70% ниже по сравнению с прошлогодними показателями. Исключение составляют лишь некоторые операторы, наладившие доставку, опцию click and collect или drive-through, – у них дела идут лучше.
Общая картина после снятия карантина такова: трафик в торговых центрах находится на уровне от 25 до 60% от прошлогодних значений, наблюдается точечный ажиотаж у магазинов некоторых самых крупных брендов, у остальных мало посетителей либо они совсем отсутствуют. Обороты в торговых центрах и в стрит-ритейле в зависимости от страны составляют в среднем 25–50% от уровня прошлого года. Магазины и рестораны, находящиеся в центре городов, страдают больше, чем операторы в жилых районах, так как люди все еще сводят перемещения к минимуму. Кроме того, многие F&B операторы и ритейлеры просят собственников не взимать арендную плату до конца лета, а некоторые – и в течение года, с последующим переходом на арендный платеж в виде процента с товарооборота. Если рассматривать отдельные сегменты, то лучше всего себя чувствуют продуктовый ритейл и аптеки, а также детские товары, DIY, товары для садоводства и дискаунтеры.
Помимо будущего физических магазинов, всех интересует судьба онлайн-ритейла после восстановления нормальной работы традиционной розницы. По данным компании Emarsys, рост доходов компаний, присутствующих и в физической рознице, и в интернете, а также чистых е-comm ритейлеров стал замедляться после постепенного открытия магазинов в торговых центрах и стрит-ритейле, однако во многих странах он все еще превосходит докризисные значения. Стоит учитывать, что несмотря на работающие магазины, люди еще не в полной мере вернулись к обычному шопингу, и оценивать то, насколько прочно онлайн закрепился в привычках покупателей, пока рано, однако, рост оборотов онлайн, достигавший в некоторых странах 200% во время карантина, все же дает основания полагать, что позиции онлайн-торговли в ближайшем будущем все же будут гораздо крепче, чем перед пандемией.
Италия
В стране открылись все магазины и заведения общественного питания, внутрь пускают ограниченное количество людей. Многие рестораторы обеспокоены такими ограничениями и опасаются, что будет трудно получать прибыль в таких условиях. Как следствие, большое количество кафе и ресторанов предпочли не открываться. Газеты в стране предрекают закрытие 30% ритейлеров. Гипермаркеты, расположенные за городом, а также в торговых центрах, показывают не лучшие результаты, поскольку долгое время действовали жесткие ограничения на передвижение.
Испания
Испания разделена на зоны, которые снимают ограничения с разной скоростью. Тем не менее, в стране открыты все магазины площадью до 400 кв. м. В Мадриде и Барселоне в магазинах действует система электронной записи для посещения, в других регионах эта фаза была пропущена.
Везде, кроме Мадрида и Барселоны, кафе и рестораны могут принимать гостей, но только на 30% площади своих террас, которые городские власти разрешают расширять. В первый день открытия в Севилье наблюдался ажиотаж посетителей, однако он быстро спал, поскольку люди, похоже, все еще опасаются ходить в рестораны. Неплохо себя чувствуют F&B операторы, активно применяющие систему click and collect.
Выход из текущей ситуации в Испании разделен на фазы, в Мадриде и Барселоне переход к первой фазе состоялся 25 мая, после этого по плану переход к каждой следующей будет осуществляться через две недели. На третьей фазе ритейлерам и заведениям общественного питания разрешат работать c 50%-ной вместимостью.
Германия
Супермаркеты и аптеки, расположенные за городом, улучшили свои показатели, поскольку людям разрешили передвигаться и они предпочитают выезжать за город, а не в центр. В центральной части городов трафик составляет около 60% от прошлогодних значений.
Несмотря на тяжелую ситуацию, некоторые ритейлеры все же рассматривают возможность расширения, однако гораздо тщательнее изучают имеющиеся предложения.
Бельгия
Магазины открылись на прошлой неделе и трафик заметно различается в зависимости от их расположения – в жилых районах он выше, чем в центре города. К открытию ритейлеры хорошо подготовились, однако люди не спешили посещать физические магазины – покупатели в основном были только в магазинах крупных брендов.
Супермаркеты продолжают увеличивать продажи, однако у них возникают проблемы с наличием достаточного количества персонала их-за вируса. Планы по расширению сетей у продуктовой розницы остаются.
Ресторанам и кафе разрешили открыться только в формате drive-through, посадочные зоны остаются закрытыми.
Великобритания
Страна немного отстает от европейских государств в плане снятия ограничений – сейчас открылись лишь магазины и центры для садоводов. Британцы рассчитывают, что остальные ритейлеры начнут открываться в начале июня. Рестораны работают навынос или на доставку.
Португалия
Открыты все магазины в стрит-ритейле площадью до 400 кв. м, однако в центре крупных городов из-за отсутствия туристов и местных жителей, которым по-прежнему рекомендовано оставаться дома, магазины показывают результаты хуже, чем в жилых районах.
Кафе и ресторанам разрешено открыться, но только используя 50% площади, как и в Испании, можно расширять террасы. В Лиссабоне люди с осторожностью посещают заведения общественного питания – пока заняты в основном террасы, а не внутренние помещения ресторанов.
Торговые центры должны открыться 1 июня, пока что в них работают только рестораны и кафе, у которых есть свои внутренние посадочные зоны.
Швеция
В жилых районах все постепенно возвращается к норме – кафе и рестораны открыты и пользуются спросом. Магазины открыты, но в центре города часто с сокращенными рабочими часами, чтобы компенсировать невысокий спрос. Трафик в торговых центрах находится на уровне 40–60% от прошлогодних уровней.
Турция
С 11 мая в стране постепенно возобновляют работу торговые центры, в планах открытие всех объектов до 1 июня, трафик на открытии составлял около 25% уровня 2019 г. Как и во многих странах, внутрь пускают ограниченное количество посетителей, кроме того, на входе измеряют температуру и выдают маски. По выходным торговые центры закрыты.
Большинство операторов предпочли сначала открыть магазины в стрит-ритейле, а рестораны, кафе и развлекательный сегмент по-прежнему остаются закрыты. Значительный скачок наблюдался в сегменте онлайн-торговли – она выросла до уровней, которые в стране ожидали только через три года.
Финляндия
В стране открыты торговые центры, но при этом закрыты все F&B операторы, что послужило дополнительной причиной низкого трафика. Ожидается, что рестораны и кафе возобновят работу с начала лета. Как и во многих странах, сегмент DIY и товары для садоводства чувствовали себя намного лучше других отраслей.
Чехия
Наряду с торговыми центрами в стране открылись и кинотеатры, конечно же, с ограничениями. Каждый второй ряд должен быть свободным, как и одно место между людьми, если они пришли не вместе. Такая дистанция позволяет заполнять зал только на 30%. Кроме того, операторы кинотеатров сейчас находятся в затруднительном положении из-за отложенных премьер, им остается надеяться только на местную киноиндустрию.
Рестораны и кафе должны открыться на следующей неделе, пока что разрешено принимать посетителей только на террасах. Стоит отметить, что террасы заведений общественного питания пользуются большой популярностью – люди устали от ограничений и с удовольствием проводят время в ресторанах и кафе.
Россия
Сегодня сложно давать какие-либо прогнозы относительно того, какая часть арендаторов российских торговых центров сможет вернуться к прежним показателям в этом году или следующем, а какая будет вынуждена закрыться. Мы понимаем, что возврат к нормальной жизни будет происходить по схожему с большинством европейских стран сценарию – поэтапно, но трафик первых дней открытия нельзя оценивать как точку отсчета: отложенный спрос может сначала показать высокие цифры, а затем снова просесть.