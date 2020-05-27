Общая картина после снятия карантина такова: трафик в торговых центрах находится на уровне от 25 до 60% от прошлогодних значений, наблюдается точечный ажиотаж у магазинов некоторых самых крупных брендов, у остальных мало посетителей либо они совсем отсутствуют. Обороты в торговых центрах и в стрит-ритейле в зависимости от страны составляют в среднем 25–50% от уровня прошлого года. Магазины и рестораны, находящиеся в центре городов, страдают больше, чем операторы в жилых районах, так как люди все еще сводят перемещения к минимуму. Кроме того, многие F&B операторы и ритейлеры просят собственников не взимать арендную плату до конца лета, а некоторые – и в течение года, с последующим переходом на арендный платеж в виде процента с товарооборота. Если рассматривать отдельные сегменты, то лучше всего себя чувствуют продуктовый ритейл и аптеки, а также детские товары, DIY, товары для садоводства и дискаунтеры.